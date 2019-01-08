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迪羅臣26+7+9全面秀　波波維奇生涯勝場並列史上第3

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▲馬刺迪羅臣、波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺迪羅臣又砍下全面數據表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在新「黑衫軍」一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)全場狂轟26分、7籃板、9助攻帶領下，馬刺8日客場挑戰活塞，最終順利以119比107勝出，此戰勝利也格外具有意義，因為這正是馬刺鐵血總教練波波維奇(Gregg Popovich)NBA執教生涯的1221勝，正式追平前爵士名教頭史隆(Jerry Sloan)，並列史上第3位。

近期逐漸表現回穩，目前暫居西區第5位的馬刺，8日遠征底特律，在首節就陷入6分落後，但自第2節開始，迪羅臣、艾德里奇(LaMarcus Aldridge)帶起團隊攻勢，一波23比2的猛烈攻勢就此帶開領先差距，最終馬刺5人得分達雙位數，12分之差征服汽車城。

迪羅臣全場砍下26分、7籃板、9助攻，外帶抄截、阻攻各2次，艾德里奇也貢獻25分，活塞即便有葛瑞芬(Blake Griffin)轟下34分外帶8助攻，卓拉蒙德(Andre Drummond)也有19分、14籃板進帳，但球隊上半場遭遇嚴重亂流，最終只能眼睜睜看著主場失守。

馬刺此戰勝利格外具有意義，因為這正是主帥波波維奇生涯第1221勝，正式追平前爵士「教皇」史隆，並列NBA史上勝場第3位。

目前NBA共有9位「千勝教頭」，目前也僅有尼爾森(Don Nelson)的1335勝與威金斯(Lenny Wilkens)1332勝，在累積執教勝場數上高於波波維奇。

▲馬刺迪羅臣、波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺波波維奇拿下生涯第1221勝，並列NBA史上第3位。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 迪羅臣馬刺黑衫軍NBA籃球波波維奇
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