JHBL／金華、明仁、永吉、神岡　晉級8強差一步

▲神岡史魯齊禁區威力在12強複賽依舊不容小覷。（圖／高中體總提供）

體育中心／綜合報導

107學年度JHBL國中籃賽男甲級12強複賽大局底定，北市金華、苗栗明仁、北市永吉、中市神岡同以3連勝並列領先，北市信義、花蓮自強10日各以個位數分差力退南市太子、新北安康，搶下關鍵一勝，雙雙2勝1敗暫排分組第三，有絕佳機會攜手晉八強。

B組金華107比67輕取宜蘭復興，本季6連勝、跨3季22連勝，6人得分上雙，李亞聖3個三分球16分、許書銜15分、林子桓14分、江政恩12分、8籃板、5抄截、3助攻，馬駿颿10分、13籃板「雙十」。上季打乙級、本季重返甲級的復興吞下3連敗，確定得打外卡賽，卓謙22分、11籃板「雙十」外帶5火鍋，許安12分、鄭懷謙11分，葉俊彥8分、13籃板。



明仁92比46擊敗竹縣員東，預賽、複賽合計6連勝，11日先逢信義，12日最後與金華對決，也是上季冠軍賽戰線的延伸，輸家將中斷連勝，雙方「一哥」明仁宋昕澔、金華黃以喆卯上，備受矚目。

明仁資深教頭邱國達透露，「他們小有高度優勢，但心理素質金華較佳，暑假兩隊在盃賽交手3次，明仁2勝1敗，小占上風，但都是個位數差距，12日再逢輸贏難料。」邱國達強調，「明仁最大敵人還是自己！」

女籃12強方面，宜蘭員山國中靠著180公分當家中鋒溫雅云22分、14籃板領軍，在A組3連勝率先晉級8強。南市永仁也以93比46擊敗桃市大城，除了也拿下3連勝，永仁女將更是跨3季「20連勝」但因對戰關係，尋求4四連霸、隊史第11冠的衛冕軍，晉級得稍稍再等一下。

「死亡之組」B組方面，上季第三北市民族「小牛」宋瑞蓁29分、14籃板、10抄截，生涯首度「大三元」領軍，63比59力克宜蘭復興，3連勝獨走，但一樣差1小步才能晉級，復興2連勝中斷吞下首敗，還折損兩員大將，國二後衛丁羽腳踝扭傷，國三先發前鋒陳愛佳更在第三節最後2分鐘，上籃時與民族球員碰撞，撞下後重心不穩傷及膝蓋，兩人第一時間都已就醫，具體傷勢待再進一步觀察。

苗栗大倫83比58贏上季亞軍北市懷生，南市太子68比25贏上季第五高市七賢，大倫、太子與復興都是2勝1敗，民族只要11日對太子、12日對懷生贏一，即可晉八強，大倫雖輸給民族，但贏太子且勝分達17，相對有利，復興11日對大倫、12日對太子，都攸關晉級，太子輸大倫17分較不利；懷生、七賢同為3連敗，確定都得打外卡賽。

▲自強潘煜翔切入突破。（圖／高中體總提供）