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SBL／裕隆超級洋將威力難擋　桑尼榮登12月最佳球員

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▲裕隆桑尼、林韋翰。（圖／籃協提供）

▲桑尼榮獲SBL12月最佳球員。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

身為亞洲頂級球星，巴勒斯坦現役國手桑尼來到SBL賽場，表現依舊大殺四方。12月份桑尼桑尼為裕隆出賽10戰，其中就有8場繳出「雙10」精湛表現，每場平均25.2分、14籃板及2.5助攻，包含一波強勢5連勝，也讓裕隆目前能與金酒並列例行賽首位。

打從本季加盟SBL開始，桑尼與達欣的梅奧就被視為「年度最佳洋將」的兩大強有力競爭人選，雖然從未打入NBA賽場，但桑尼在亞洲最高等級的中國CBA享有盛名，場均20分、10籃板數據已經是基本條件，果然來到SBL後，桑尼的老練球技與經驗值，依舊成為恐龍軍團攻城掠地的最大利器。

桑尼在12月份共10場出賽，其中就有8戰拿下得分、籃板「雙10」數據表現，幫助裕隆拿下一波5連勝佳績，整個12月戰績則為6勝4敗。

不過桑尼上周因為下背部肌肉緊繃高掛免戰牌，但裕隆仍頂住壓力拿下1勝1敗，目前與金酒同以11勝7敗並列例行賽首位。

對於拿下12月MVP，桑尼表示，「很高興首度獲選為單月最有價值球員的獎項，我和隊友們都非常努力，並且拚盡全力打好每一場比賽，雖然肌肉不適的問題，讓我缺席了上週2場比賽，但很幸運能身處在一個優秀的團隊，希望接下來我們能持續保持，打出高水準的賽季，再次為裕隆拿下總冠軍。」

▲璞園強森、麥班達，裕隆道森、桑尼。（圖／籃協提供）

▲桑尼上周因背部不適高掛免戰牌。（圖／籃協提供）

關鍵字： 桑尼裕隆李啟億洋將SBL籃球
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