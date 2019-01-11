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兩隊轟301分超級進攻戰　馬刺艾德里奇飆56分宰雷霆

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▲馬刺艾德里奇，雷霆衛斯布魯克、喬治。（圖／CFP）

▲馬刺艾德里奇在沒有投進任何三分球情況下，單場轟得56分。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

雷霆11日作客馬刺主場，兩軍打出一場「超級進攻戰」，兩隊一路殺入2度延長，合計轟下「301分」，最終黑衫軍靠著艾德里奇(LaMarcus Aldridge)生涯新高56分外帶9籃板、4助攻、4阻攻，最終154比147艱辛擊敗雷霆。輸球的雷霆方面，一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)猛砍24分、13籃板、24助攻的雙20大三元。

此戰雷霆挑戰黑衫軍，開賽馬刺就給足下馬威，團隊一度連續14次三分球出手命中，全場19投16中，三分命中率是驚人的84.%。

但雷霆此戰火力依舊不惶多讓，此戰穿上個人系列第3代球鞋登場的喬治(Paul George)，全場狂轟30分外帶8籃板、3抄截，加上衛斯布魯克24分、13籃板、24助攻的的超級大三元加持，雷霆全場6人得分雙位數，4人得分在20分以上，一路與地主馬刺緊咬。

▲馬刺艾德里奇，雷霆衛斯布魯克、喬治。（圖／CFP）

▲雷霆衛斯布魯克寫下24分、13籃板、24助攻超級大三元。（圖／CFP）

雙方經歷正規48分鐘激戰後，首度延長賽依舊難分高下，但馬刺禁區支柱艾德里奇在2度延長挺身而出，連續製造犯規帶領黑衫軍驚險7分勝出。

艾德里奇繳出生涯新高的56分外帶9籃板、4助攻、4阻攻，迪羅臣(DeMar DeRozan)雖22投僅7中，但仍貢獻16分、8籃板、11助攻，成功在2度延長擊退強敵雷霆。

此戰兩軍共有8人出賽時間超過40分鐘，最高者衛斯布魯克甚至上場多達49分35秒，但「西河」演出得分、助攻「雙20」的超級大三元演出，球隊最終仍飲恨輸球，堪稱此戰最大悲劇英雄。

▲馬刺艾德里奇，雷霆衛斯布魯克、喬治。（圖／CFP）

▲穿著個人系列第3代球鞋亮相的喬治，全場也有30分進帳。（圖／CFP）

關鍵字： 馬刺艾德里奇迪羅臣雷霆衛斯布魯克喬治
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