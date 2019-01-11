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SBL／呂奇旻半月板手術本季報銷　麥班達：明年會更好

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▲台啤呂奇旻。（圖／記者魏立信攝）

▲呂奇旻轉戰璞園首季，確定因手術報銷。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

本季被視為衛冕軍璞園的重要補強戰力，SBL中生代裡曾被視為國內最佳「雙能衛」潛力股的呂奇旻，在加入璞園至今仍持續為膝傷所苦情況下，日前在與球團討論後，決定進行半月板置換手術，本季剩餘賽程也確定全數報銷。但璞園總教練麥班達強調，「雖然可惜，但這對奇旻是好事，復健順利明年他可打更久。」

今年賽選擇離開效力5季的台啤，呂奇旻投入衛冕軍璞園陣營，原先在教練團規劃下，呂奇旻只要復健肌力達到標準，就能夠重新回到場上。

但麥班達透露，「近期奇旻的肌力狀況確實有些卡關，他自己在評估過後，也向球團報告決定開刀一事，我也全程都參與討論，並支持他的決定。」

呂奇旻7日已經進行半月板置換手術，預估術後復健期將長達6個月之久，麥總也確認他本季報銷事實。

但麥班達強調，「雖然可惜，但我相信這對奇旻是好事，只要明年復健好，我相信他可以打更久的時間，站在我自己與球隊的立場，絕對不希望看他打一、兩場就報銷，他的年紀還能打很久的球。」

現年29歲，身高187公分的呂奇旻，生涯平均6.8分、2.4籃板、1.7助攻，當年幫助台體大打下UBA冠軍並獲選為MVP後，SBL第11季風光成為台啤選秀狀元，並曾3度入選瓊斯盃國手。

▲出身高中乙組的呂奇旻，本季拚得SBL新人王榮耀。(圖／SBL執行單位提供)

▲呂奇旻當年曾是SBL第11季選秀狀元，並獲得該季年度新人王。（圖／資料照）

關鍵字： 呂奇旻台啤SBL籃球璞園馬公狀元
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