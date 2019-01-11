SBL／陳順詳驚悚手指骨插出皮膚　傷重本季恐報銷

▲陳順詳右手小指疑似出現開放性骨折狀況緊急送醫。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL賽場11日出現重大傷勢意外，台銀主力射手也是第12季年度MVP陳順詳，在面對台啤之戰第2節右手小指意外受傷，當場骨頭插出皮膚，疑似出現開放性骨折的嚴重傷勢，隨後陳順詳也緊急送醫治療，台銀最終則輸球苦吞8連敗。台銀總教練韋陳明無奈表示，「這季應該不能打了，希望他好好養傷。」

本季戰績始終低迷，目前仍居7隊墊底的台銀，11日出戰台啤又折損主力戰將陳順詳，他在第2節籃下防守時，不慎遭籃球戳到右手小指，力道之大竟讓他骨頭當場插出皮膚，血流不止情況下緊急送醫治療，全場陳順詳僅打9分50秒，留下4分、1抄截紀錄。

賽後台銀教頭韋陳明直言，「順詳傷勢很嚴重，這季應該不能打了，就算他要打我也不會再讓他打，希望他要好好休息把傷養好。」

此戰拿下11分、2籃板、3助攻的台銀另一名主力後衛「喇叭」張博勝則透露，「當下有看到陳順詳受傷經過，應該是兩名洋將在爭搶籃板情況下，球直接往順詳的手指砸去。」

「我原本以為只是吃蘿蔔乾挫傷，沒想到看到抱著手還開始流血，就發現狀況很嚴重。」張博勝無奈說道，「雖然經歷8連敗，但路還是要走下去，現在我只希望全隊都要堅持住，想辦法一起扭轉劣勢。」

陳順詳近年飽受傷病困擾，從腳踝、膝蓋再到腰部都曾出現嚴重運動傷害，但他仍一一克服重返賽場效力，此次再度遭遇嚴重傷勢，至少在本季可能暫時無法看到這位奶爸射手再度上場飆分。

▲陳順詳本季又再度遭遇嚴重運動傷害。（圖／籃協提供）