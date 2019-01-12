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WSBL／例行賽場場直播　SHERO女力ELEVEN體育家族登場

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▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

▲WSBL第14季於1月14日展開，ELEVEN體育家族將場場直播。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣女子籃球最高殿堂 - WSBL 女子超級籃球聯賽，邁入第 14 屆，中華民國籃球協會今年也特別量身打造，從制度面、行銷面、轉播面，全面性的改革，打造最強女力SHERO全新登場，ELEVEN 體育家族也不缺席，1/14起ELEVEN 體育家族將提供WSBL所有「嬌」點賽事精彩轉播！

ELEVEN體育家族力挺台灣女籃，2019年球迷福利第一彈就送上台灣女子籃球最高殿堂 WSBL女子超級籃球聯賽賽事，這也是史上首次電視台全程轉播WSBL賽事。

本屆WSBL集結最強女力的WSBL開幕戰將於1月14日在台北體育館（紅館）開打，由國泰人壽隊、台元紡織隊、中華電信隊與台灣電力隊，於紅館進行兩循環的賽程，最後三循環例行賽和季後賽則移師到板橋體育館。

新賽季各隊皆補進即戰力球員，國內女籃霸主國泰女籃本季挑戰九連霸，雖有三名主力西進對岸WCBA，但也同時補進4名UBA文化女籃主將，包括黃鈴娟、陳薇安、黃柔甄和羅蘋，相信這群新血加入戰局賽事更加精采刺激；中華電信則是喜迎過往的主力戰將「籃球精靈」文祺和「小南」徐千惠重新回歸，文祺和小南都是離開了最熟悉的籃球場後又再度回歸，她們絕對會更加珍惜在場上每一次打球的機會。

台元有UBA好手卓敬及林文祐加盟；台電則有亞青好手張譯文！本屆WSBL老將回歸新血加入，如同天團SHE的SHERO歌詞中所提: 「為自己赴湯蹈火，不再退縮。」本屆WSBL球員場場力拚爭取勝利，人人都是籃球場上獨一無二的SHERO。

ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲表示，「ELEVEN SPORTS是新世代的體育娛樂頻道，為了服務更多球迷，ELEVEN SPORTS 2019年首發球迷福音就是爭取到WSBL女子籃球聯賽賽事轉播權。ELEVEN 體育一台將由例行賽出發至總冠軍賽，全程與球迷們一起關注女力時代的WSBL精彩賽況。」

▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

▲常勝軍國泰本季補進4位台北世大運國手即戰力。（圖／籃協提供）

關鍵字： WSBL籃球女籃ELEVEN SPORTS
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