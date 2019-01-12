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SBL／雙能衛角色調適佳　呂濟而快速熱機不手軟

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▲達欣呂濟而、麥克連，台銀韋陳明。（圖／籃協提供）

▲呂濟而(右)在控球與得分後衛角色之間找到平衡點。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

12日對上台銀之戰，9投8中飆出本季個人新高18分表現，達欣後衛呂濟而本季在球隊以替補「雙能衛」角色出發，表現確實也越來越能達到教練團期望。他表示，「遊走在控球、得分後衛兩種不同角色，確實上場就要調適更快速，才能適應場上不同的組合模式。」

達欣面對台銀之戰打來不手軟，在末節一度領先多達23分情況下，最終以18分之差賞給台銀本季最長9連敗。此戰達欣除了雙洋將麥克連、梅奧表現亮眼外，呂濟而全場9投8中，拿下本季個人最高的18分，表現同樣功不可沒。

達欣總教練范耿祥表示，「呂濟而在達欣陣中就是扮演控球及得分的第2號後衛，兩種角色輪著打，球隊也需要借重她的犀利切入取分。」

對於自己的替補雙能衛角色，呂濟而強調，「主要就是知道蘇翊傑、林冠綸在不在場上，有時候確實會急著衝快攻，忘記場上沒有其他控衛，因此又得提醒自己回去接球，但這也讓我調適更快速。」

談到自己今晚的火燙手感，呂濟而則表示，「其實沒意識到差點完成命中率百分百，當一直得分的時候，出手感覺確實會更有信心。」

▲達欣呂濟而、麥克連，台銀韋陳明。（圖／籃協提供）

▲呂濟而12日面對台銀砍下本季個人新高18分。（圖／籃協提供）

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