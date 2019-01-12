SBL／佐藍全能秀砍22+9+4宰璞園　金酒洋將不換了

▲佐藍持續表現亮眼，金酒打消更換洋將念頭。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

來台邁入第2周，SBL史上首位克羅埃西亞籍洋將表現果然漸入佳境！12日對上璞園之戰，佐藍全場狂砍22分、9籃板、4助攻，外帶第3節終了前一記高難度大號壓哨三分彈，幫助金酒以83比70擊敗璞園，佐藍也確定獲得金酒留用，先前找來測試的洋將泰勒，確定無緣獲得登錄。

本周還找來前台銀洋將泰勒測試，但佐藍證明了自己足以在金酒成為致勝要角，此戰金酒開賽就先聲奪人，首節31比13強攻，讓衛冕軍璞園陷入苦戰。

下半場佐藍更是火力全開，第3節終了前弧頂投進超大號壓哨三分彈，3、4節個人就進帳多達15分，全場佐藍狂轟22分、9籃板、4助攻，搭配于煥亞15分、4籃板、5助攻、2抄截亮眼表現，13分之差擊敗璞園。

▲陳文宏此戰銜命先發，防守拚勁獲得肯定。（圖／籃協提供）

賽後璞園教頭麥班達直言，「我甚至不用看賽後數據，我們就是輸在拚勁與專注度，我不怪2連戰，也許昨天對富邦真的打得很累，但下周我們的賽程更硬，這必須要去克服。」

5連敗後喜迎3連勝的金酒，教頭吳俊雄直言此戰由於陳靖寰、余純安無法上場，陳文宏先發收到意外效果，陳文宏此戰帳面上雖僅拿5分、2助攻、1抄截，但防守端成功嚇阻璞園主力得分點強森，成為致勝隱形功臣。

于煥亞賽後就說，「真的很替我的學長陳文宏高興，他今天打得非常棒，真的感到很驕傲，球隊也確實往更好的方向走。」

▲于煥亞持續扮演金酒後場攻守要角。（圖／籃協提供）