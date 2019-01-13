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SBL／呂政儒登基SBL總得分王加持　飆28分領灌台啤

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▲裕隆呂政儒、道森、桑尼，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲呂政儒飆28分，帶領裕隆逆轉暢飲台啤。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

賽前僅差13分，就能登基成為SBL史上「總得分王」，裕隆當家球星「男模」呂政儒此戰不僅在第3節剩下6分2秒時，用招牌三分球突破田壘所保持的4883分，正式登基成為SBL生涯總得分榜第一名，全場呂政儒更狂砍28分外帶6籃板、4抄截，幫助裕隆以80比75逆轉擊敗台啤。

開賽台啤就靠「歐陸雙雄」愛德、塞瑟夫包辦全隊12分當中的11分，台啤開局就打出12比5猛攻，也讓今日再度僅有單洋將應戰的裕隆陷入苦戰。裕隆僅由「男模」呂政儒連續三分球攻勢追分，也讓恐龍軍團一路陷入落後情勢。

▲裕隆呂政儒、道森、桑尼，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲呂政儒正式超越田壘，以4899分獨居SBL史上總得分王。（圖／籃協提供）

第2節呂政儒開始遭嚴加看管，裕隆攻勢也為之受阻，但台啤未能趁勢拉開比分差距，反而讓裕隆替補群起反擊，又追到僅4分落後，所幸台啤隨後開始穩住陣腳，半場打完取得38比30領先。

但下半場裕隆再度由呂政儒領軍反撲，他在第3節剩下6分2秒時，用招牌的三分長射建功，正式超越田壘的4883分，成為新任SBL歷史「總得分王」。

裕隆也在男模加持下，末節先是追成64平，隨後道森也開始加溫，裕隆一度逆轉超前，但台啤靠著主控蔣淯安一次高難度切入拉桿得手，又要回1分領先。

隨後雙方展開激烈拉鋸，周柏臣外線破網後，裕隆再度扳成74平，終場前25.5秒胡凱翔再飆進關鍵中距離，隨後台啤暫停佈署反擊情況下，蔣淯安遭道森抄截快攻上籃得手，就此奠定勝果，隨後台啤又遭對手抄截失誤，最終裕隆就以5分逆轉收勝。

▲裕隆呂政儒、道森、桑尼，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安關鍵時刻遭對手抄截得手，台啤斷送贏球機會。（圖／籃協提供）

道森全場狂砍33分、21籃板，呂政儒則有7記三分球在內的28分外帶6籃板、4抄截，生涯總得分來到4899分，正式成為SBL史上總得分榜第一名。

此戰先盛後衰的台啤方面，愛德拿下18分，蔣淯安、成力煥各12分進帳。

本季平均可繳出24.3分、14.2籃板，都居裕隆之冠的桑尼，因為下背部傷勢連續第2周缺陣，裕隆執行教練李啟億透露，「今晚或明早就會與球團、桑尼開會討論，決定接下來該如何處置，但找3洋將輪替機率不大。」

▲裕隆呂政儒、道森、桑尼，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲道森演出單場33分21籃板，裕隆單洋將照樣贏球。（圖／籃協提供）

關鍵字： 呂政儒道森李啟億桑尼裕隆台啤
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