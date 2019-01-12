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SBL／佐藍融入金酒展威力　麥班達批凱爾不在狀態內

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▲金酒佐藍、于煥亞、陳文宏，璞園凱爾、麥班達。（圖／籃協提供）

▲佐藍逐漸融入金酒團隊，表現也更加亮眼穩定。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

來台加入金酒邁入第2周，克羅埃西亞洋將佐藍的表現果然漸入佳境，12日面對璞園再繳出22分、9籃板、4助攻強勢表現領勝，佐藍賽後也認為，自己與隊友間已經開始找到場上溝通方式，表現自然越來越好。反觀璞園方面，洋將凱爾連兩戰表現低迷，賽後總教練麥班達直言，「凱爾連兩天完全不在狀態內！」

一度出現「遭撤換危機」，但因為前來測試洋將泰勒整體狀況尚不到位，佐藍在本周持續獲得金酒登錄情況下，整體表現是越來越進入狀況，此戰面對衛冕軍璞園，不僅在第3節飆進高難度大號壓哨三分彈，全場22分、9籃板、4助攻的全面演出，也幫助金酒笑納3連勝，確定獲得留用。

佐藍表示，「來台第2周，狀況確實越來越好，我和隊友的溝通更好，也更能了解彼此的打法。」

金酒執行教練吳俊雄則強調，「佐藍現在開始知道如何和本土合作，找到能夠幫助球隊贏球方式，或許在籃板能力上不如先前洋將，但場上處理球的能力反而更好。」

相較於金酒逐漸展現與新洋將的磨合度，璞園的白人前鋒凱爾卻連兩戰陷入「撞牆期」，昨日對富邦僅拿5分、9籃板、3助攻，此戰凱爾又是僅有9分、8籃板進帳，賽後璞園教頭麥班達直言，「凱爾完全不在狀態內，他如果持續這樣，球隊很難贏球！」

▲金酒佐藍、于煥亞、陳文宏，璞園凱爾、麥班達。（圖／籃協提供）

▲凱爾連兩戰表現低迷，麥班達直言不在狀態內。（圖／籃協提供）

關鍵字： 佐藍金酒SBL洋將吳俊雄于煥亞
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