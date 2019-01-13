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JHBL／黃詩恩抱傷上場　普門20分大逆轉重返8強

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▲JHBL普門張汶(運球切入者)、陳庭妮(12號)、黃葶予(6號)、黃詩恩。（圖／高中體總提供）

▲JHBL普門張汶運球切入。（圖／高中體總提供）

體育中心／綜合報導

107學年度JHBL國中籃賽女甲級12強預賽A組，12日上演近幾年罕見逆轉秀，上半場最落後20分的高市普門，第三節拉出石破天驚的26比8海嘯攻勢，硬是後來居上以65比57翻轉戰局，氣走只有6名球員的北市實踐，戲劇性撂下第3勝，總戰績3勝2敗，排名A組第三，直接晉級八強，也是睽違2年後再晉八強。

奇蹟般完成大逆轉，掌兵符第2年的女教練戴琬蓉說，第一，她與球員互信，落後20分不會放棄，只要堅持到最後，一定可以贏球；第二，「一姊」隊長黃詩恩11日上役對員山第一節最後54.6秒腳踝「翻船」，退場不克再戰，普門如斷大樑，從開局17：2領先15分，到反以22分輸球，黃詩恩漏夜就醫後，傷勢漸好轉，今天忍痛頂著傷上陣扮精神領袖，感召隊友，得以在下半場次第恢復應有水平。

第三，實踐僅6球員，少了替補調節體力，第三節成了強弩之末，普門適時壓迫包夾，連連製造實踐失誤，再展現快、準球風，得以次第主宰比賽，要回勝利。

▲JHBL普門張汶(運球切入者)、陳庭妮(12號)、黃葶予(6號)、黃詩恩。（圖／高中體總提供）

▲普門黃詩恩帶傷上陣感召全隊。（圖／高中體總提供）

戴琬蓉說，她以小朋友的韌性、毅志力、不服輸的拚戰精神為傲，勝利、八強都是她們打造來的。

另外，克服第一節9比21落後12分的困難，宜蘭復興12日後三節反撲，張聿嵐22分、15籃板「雙十」外帶助攻、火鍋各5、抄截4的全能身手領軍，60：57力克南市太子，總戰績3勝2敗，取得107學年度JHBL國中籃賽女甲級12強預賽B組第三，搭上八強班車。

加上先前晉級的南市永仁、宜蘭員山、北市民族、苗栗大倫，及12日落後20分逆轉勝的高市普門，八強已見六，另兩席將由13日的外卡賽產生，上午B5高市七賢對A6北市實踐、B6北市懷生對A5桃園大成，下午A4北市石牌對第一場勝隊，B4南市太子對第二場勝隊，兩場贏家可搭八強末班車。

▲JHBL普門張汶(運球切入者)、陳庭妮(12號)、黃葶予(6號)、黃詩恩。（圖／高中體總提供）

▲JHBL普門陳庭妮禁區展現強大宰制力。（圖／高中體總提供）

關鍵字： JHBL女籃普門黃詩恩陳婉妮黃葶予
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