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SBL／米歇爾成「最強防守武器」　富邦斬斷金酒3連勝

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▲富邦賈西亞、米歇爾，金酒于煥亞。（圖／籃協提供）

▲米歇爾攻守俱佳表現，助富邦勇士斬斷金酒3連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

單場繳出21分、14籃板、3抄截、5阻攻，富邦洋將米歇爾攻守俱佳的精采表現，順利幫助富邦勇士以81比71撂倒金酒。富邦總教練許晉哲也強調，「此戰僅有第3節讓對手得分破20大關，防守端確實有達到我的要求。」

此戰金酒開賽就陷入落後危機，富邦在雙前鋒洋將米歇爾、賈西亞合作無間情況下，一路壓制取得領先優勢。

第4節金酒一度追近至5分差，但終場前2分51秒，金酒洋將佐藍一次防守遭吹犯規，金酒執行教練質疑裁判尺度，又被追加一次技術犯規，讓氣勢倒向富邦，最終勇士軍團就以10分之差斬斷金酒3連勝。

▲富邦賈西亞、米歇爾，金酒于煥亞。（圖／籃協提供）

▲于煥亞坦言連日征戰確實感到疲累。（圖／籃協提供）

富邦全場以米歇爾21分、14籃板、3抄截、5阻攻最佳，賈西亞也有21分、5籃板、2阻攻進帳，金酒方面佐藍拿下18分、于煥亞14分、3助攻，夏普16分、14籃板、4阻攻。

富邦教頭許晉哲表示，「金酒是一支很會攻的球隊，而我們今天只有讓對手第3節拿到超過20分，防守端算是有達到我的要求。」

全場攻守俱佳的米歇而則表示，「今天團隊很成功的執行教練的計畫，現在就是努力再找回連勝的感覺。」

▲富邦賈西亞、米歇爾，金酒于煥亞。（圖／籃協提供）

▲賈西亞此戰也貢獻21分。（圖／籃協提供）

關鍵字： 富邦米歇爾賈西亞許晉哲金酒于煥亞
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