SBL／升格史上總得分王　呂政儒下一步將成5000分先生

▲呂政儒成為SBL史上總得分王，賽後獲得比賽用球留念。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

13日領軍擊敗台啤，單場猛轟28分，並以生涯總得分4899分正式超越田壘(4883分)成為SBL史上總得分王，裕隆當家射手「男模」呂政儒在成就新紀錄後表示，「為了避免夜長夢多，這場我就是用力打，也很感謝球團、家人的力挺。」接下來呂政儒很有機會在本季就成為SBL史上首位「5000分先生」，續寫個人新頁。

全場狂飆28分外帶6籃板、4抄截，呂政儒攻守俱佳的亮眼表現，不僅領軍逆轉取勝，個人也以4899分正式成為SBL史上總得分之王，成就嶄新的男模障礙。

對於改寫紀錄新頁，呂政儒幽默表示，「為了避免媒體一直再問，這場我就是用力打，避免夜長夢多。很開心是用我拿手的方式(三分球)破紀錄，但更重要的是要做出對球隊有幫助之事，贏球才是最重要的。」

▲呂政儒用招牌三分球成為SBL史上總得分王。（圖／籃協提供）

對於躍升成為SBL史上「總得分之王」，呂政儒則說，「這除了代表我還沒被這個聯盟淘汰，也要非常謝謝球隊、家人在我邁入生涯末期仍這麼挺我，我從18歲開始打SBL，現在的年輕球員可能都要大學畢業才能開始打SBL，我也希望大家一起加油，有更多年輕好手能改寫我的紀錄。」

呂政儒連同此戰在內，生涯累積得分達4899分，以呂政儒本季場均13.3分計算，在還剩16場例行賽情況下，相當有機會在本季就成為SBL史上首位「5000分先生」。

▲呂政儒有機會在本季就成為SBL史上首位5000分先生。（圖／籃協提供）