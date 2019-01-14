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WSBL／世大運新世代報到　黃鈴娟有望接棒「人氣后」

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▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

▲國泰本季將有黃鈴娟(右)在內的4位世大運國手加盟助陣。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

WSBL第14季將於14日晚間登場，本季在多達12名主力戰將西進挑戰大陸WCBA聯賽情況下，各隊戰力都出現流失狀況，也連帶讓戰力版圖此消彼長，更添觀戰新意。其中在國泰方面，更是一舉補進黃鈴娟、陳薇安、羅蘋、黃柔甄4名世大運國手，其中又以「三分球美少女」黃鈴娟最有機會成為新一代人氣后。

本季在大陸WCBA職業聯賽開放港澳台球員政策後，台灣多達12位女籃好手選擇西進挑戰，也讓即將開打的WSBL受到不小衝擊。

以國內女籃常勝衛冕軍國泰為例，上季冠軍戰MVP黃凡珊以及另外兩位大將陳鈺君、黃英利都選擇投入WCBA，這讓球隊無論前、後場都戰力嚴重受損，所幸包括「三分球美少女」黃鈴娟在內的4名2017年世大運國手加盟，將國泰戰力的缺損試圖彌補至最小化。

黃鈴娟經歷世大運、亞運等國手資歷洗禮，本季有機會成為國泰陣中的主力外圍射手，人氣極高的她也有機會成為新一代WSBL人氣后，另外包括陳薇安、羅蘋、黃柔甄，一路國、高中到大學時期就是國內女籃常勝軍，挑戰WSBL殿堂也將替球隊注入滿滿活力。

▲▼2018雅加達亞運,中華女籃對南北韓聯隊。黃鈴娟（圖／記者李毓康攝）

▲黃鈴娟有機會成為WSBL新一代人氣后。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： WSBL國泰林育庭黃鈴娟電信文祺
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