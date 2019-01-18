SBL／蔣淯安暫居明星賽人氣票王　梅奧、簡浩緊咬猛追

▲台啤主控蔣淯安本季表現亮眼，明星賽更暫居票選人氣王。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL第16季明星賽將於2月16日在桃園巨蛋火熱開戰，此次明星賽票選活動也將在《ETtoday新聞雲》手機APP提供球迷選出心目中的明星球員。自16日投票活動起跑後，目前台啤當家主控蔣淯安以909票(截至18日11時)暫居本屆明星賽「票王」，至於達欣「最大咖洋將」梅奧及璞園帥哥射手簡浩則緊追在後。

本屆SBL明星賽票選自1月16日到1月29日展開票選，球迷可下載《ETtoday新聞雲》手機APP，選出心目中的明星賽陣容，參與票選活動更有機會贏得可與球員最近距離接觸的「汗水淋漓席」門票。

截至18日上午11時止，目前各家好手的明星賽票數也正逐漸累積，目前暫居「票王」的則是台啤當家主控蔣淯安，他以909票領先群雄，暫居本屆明星賽票選人氣王。

蔣淯安本季平均可繳出12.6分、2.4籃板、4.6助攻、1.8抄截，整體投籃命中率更高達46.8%，他以僅174公分的身高穿梭長人陣，大膽切入不時上演美技演出，成為球迷最愛。

而SBL史上「最大咖洋將」，在NBA有著高度知名度的達新洋將梅奧，拜近期連續「飆分秀」之賜，目前得票數來到897票，位居明星賽票選第2位，緊追在蔣淯安之後，隨時有可能篡位超車。

▲達欣超級洋將梅奧目前票數緊追蔣淯安，排名第2位。（圖／籃協提供）

梅奧近4戰就有3場個人得分突破30分大關，目前平均22.8分、7.4籃板、4.3助攻、1.6抄截，特別是邁入2019年後，這位昔日NBA的2008年選秀探花，火力更是直線上升，也讓達欣戰績上升至例行賽第4位。

璞園「帥哥射手」簡浩目前則以876票位居票選第3位，也是前鋒群之冠，簡浩兼具高顏值與出色球技，人來瘋的外線手感更是其招牌好戲，同樣有機會與蔣淯安、梅奧角逐本屆明星賽票選人氣王。

除了上述3人外，台銀洋將天使目前拿下780票，能投能切的球風同樣贏得球迷青睞，另外上季就以菜鳥之姿登上明星賽先發的黃泓瀚，轉戰台啤後同樣人氣不減，目前票數也高達734票，有機會再次登上先發舞台。

至於本季新秀「微笑射手」簡祐哲，即便開季表現機會不多，但也獲得625票，有機會挑戰新人年就登上SBL明星賽舞台機會。

「SBL超級明星對抗賽」人氣票選開跑！你的一票將決定兩隊先發球員，即日起在《ETtoday新聞雲》App開放投票，參加投票即有機會抽全明星隊後方的汗水淋漓席門票！每人每日最多可投12票，快揪好友一起參加投票，組織心目中的夢幻隊伍吧！

▲璞園「帥哥射手」簡浩目前明星賽得票數是前鋒之冠。（圖／籃協提供）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！