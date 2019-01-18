大帝恩比德背傷照贏　七六人狂射18顆三分雨不停

▲恩比德即便背傷微恙，仍繳出準大三元數據助七六人狂勝。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

即便「大帝」恩比德(Joel Embiid)整場比賽都因下背部傷勢面露痛苦狀態，另一大將西蒙斯(Ben Simmons)也是手感欠佳，但七六人仍展現東區頂級勁旅霸氣，團隊以高達52.9%的三分球命中率，砍進18顆三分球甩開溜馬糾纏。恩比德全場仍轟22分、13籃板、8助攻、3阻攻，幫助七六人120比96客場踢館成功。

此戰目前戰績伯仲之間的七六人、溜馬交手，主場的溜馬軍團開賽就陷入落後苦戰，即便有效箝制住西蒙斯，讓他上半場得分掛零還發生6失誤。加上恩比德因背傷狀態明顯受到影響，但七六人「3巨頭」另一悍將巴特勒(Jimmy Butler)殺出，幫助球隊半場取得6分領先。

第3節溜馬展開反擊，楊恩(Thaddeus Young)連續三分球命中，一度幫助球隊吹起反攻號角，但溜馬一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)命中率極低，全場17投僅4中情況下，加上七六人帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)外線開始加溫，又讓七六人大幅拉開15分領先。

但末節溜馬不放棄，團隊一波10比0攻勢，又讓落後差距縮小為8分，但此時恩比德率先外圍開火，七六人連續兩記三分冷箭，徹底澆熄溜馬反撲氣勢。

最終七六人就以20分的大幅差距客場取勝，巴特勒砍下全場最高27分、5籃板、8助攻，恩比德22分、13籃板、8助攻、3阻攻，瑞迪克20分，西蒙斯也有11分、8籃板、8助攻。

輸球的溜馬方面，楊恩也拿下27分、6籃板，但主將歐拉迪波全場20投僅6中，15分、7助攻進帳。



▲歐拉迪波手感欠佳，溜馬主場慘遭射爆。（圖／CFP）

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