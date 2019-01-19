運動雲

> >

SBL／蔣淯安不只自己當人氣王　替台啤隊友也催票

ETtoday運動雲

▲台啤王皓吉、蔣淯安，璞園強森、凱爾、簡浩。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安不只自己當明星賽票選人氣王，也不忘替台啤隊友催票。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL第16季明星賽明星賽票選活動將在《ETtoday新聞雲》手機APP提供球迷選出心目中的明星球員，參與在2月16日於桃園巨蛋登場的明星賽嘉年華。目前暫居球迷票選「人氣王」的台啤王牌控衛蔣淯安，得知自己暫居票選榜之冠後表示，「非常感謝球迷投票力挺，也希望有更多的台啤隊友一同入選打明星賽。」

截至19日中午12時為止，台啤主力控衛蔣淯安以1477票領先群雄，蔣淯安得知自己暫居「票選人氣王」時笑說，「我只是暫時領先，最後階段很多好手都會催票，要到最後才能知道結果。但我要非常謝謝球迷們的力挺，這些票數都是球迷給我的，接下來我也希望用更好的戰績與個人表現，來回報球迷力挺。」

對於此次明星賽全新投票平台與機制，蔣淯安顯然也是小有研究，「我知道每人每天最多可以投12票，其實我希望不只我自己，台啤的隊友們也能票數衝起來，多點台啤戰友來打明星賽。」

事實上，台啤目前的人氣度確實也相當亮眼，除了蔣淯安穩居「票王」外，前鋒黃泓瀚目前拿下1353票，甚至力壓達欣梅奧、璞園簡浩等人，竄升至票選榜第2位，另外雙洋將愛德、塞瑟夫，以及新秀「微笑射手」簡祐哲目前得票數也都突破4位數位居領先群，「綠衫軍」在此次票選可說是人氣極高。

▲台啤成力煥、蔣淯安、黃泓瀚、周俊三，富邦許晉哲、林書緯。（圖／籃協提供）

▲黃泓瀚目前明星賽得票數僅次於蔣淯安，居SBL第2。（圖／籃協提供）

此次明星賽票選，球迷可透過《ETtoday新聞雲》手機APP圈選出心目中的理想好手，最終票選將以球迷投票70%、媒體投票30%的方式，，每人每日最多可投12票，1月31日更將有神秘嘉賓隊長與票選人氣狀元、榜眼，一同線上直播遴選隊友過程，決定入選球員所屬球隊，提供球迷更有趣的組隊方式。

票選活動從2019年01月16日（三）15時起至2019年01月29日（二）23時59分59秒止，為期14天。每天到《ETtoday新聞雲》App投下你關鍵的選票。

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲「微笑射手」簡祐哲是本季人氣最高新秀。（圖／籃協提供）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 蔣淯安台啤籃球SBL明星賽黃泓瀚
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

推薦閱讀

SBL／金酒不丟三分改走小球風　14分宰達欣續坐龍頭

SBL／璞園表現低迷　麥班達：凱爾像是替死鬼

SBL／脫掉頭帶束縛　蔣淯安下半場改運飆分

SBL／王皓吉猛投生涯新高19分　蔣淯安解頭帶束縛領勝

熱門新聞

洋基根本沒報價馬查多！　唯一報價「幫付米其林晚餐」

中職／富邦網羅超猛洋投　縱向變化球是關鍵

道奇休賽季什麼屁都沒放　馬查多老爸卻自爆已開價

安東尼將近2個月沒球打　仍有多支球隊爭取2月7日做決定

CBA／劉錚全能18分4抄截　「豪隊友」12投全中送廣廈最慘敗

CBA／連易建聯都敢惹　胡瓏貿獲重用先發上陣37分鐘

讀者回應

﻿

最新新聞

1吳志揚有話說　球迷期待第5張桌

2局局有攻勢　花體5局完封崇義

3泰國主帥談對大陸：他們容易掉球

4不只當人氣王　蔣淯安替隊友催票

5依瑟儂：贏戴資穎得最容易的一場

熱門新聞

1洋基對馬查多唯一報價僅是請晚餐

2富邦網羅超猛洋投　縱向變化關鍵

3馬查多老爸自爆道奇已提出報價

4多支球隊爭取安東尼　2/7決定

5劉錚全能18分4抄截廣廈慘輸22分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366