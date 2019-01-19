SBL／蔣淯安不只自己當人氣王　替台啤隊友也催票

▲蔣淯安不只自己當明星賽票選人氣王，也不忘替台啤隊友催票。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL第16季明星賽明星賽票選活動將在《ETtoday新聞雲》手機APP提供球迷選出心目中的明星球員，參與在2月16日於桃園巨蛋登場的明星賽嘉年華。目前暫居球迷票選「人氣王」的台啤王牌控衛蔣淯安，得知自己暫居票選榜之冠後表示，「非常感謝球迷投票力挺，也希望有更多的台啤隊友一同入選打明星賽。」

截至19日中午12時為止，台啤主力控衛蔣淯安以1477票領先群雄，蔣淯安得知自己暫居「票選人氣王」時笑說，「我只是暫時領先，最後階段很多好手都會催票，要到最後才能知道結果。但我要非常謝謝球迷們的力挺，這些票數都是球迷給我的，接下來我也希望用更好的戰績與個人表現，來回報球迷力挺。」

對於此次明星賽全新投票平台與機制，蔣淯安顯然也是小有研究，「我知道每人每天最多可以投12票，其實我希望不只我自己，台啤的隊友們也能票數衝起來，多點台啤戰友來打明星賽。」

事實上，台啤目前的人氣度確實也相當亮眼，除了蔣淯安穩居「票王」外，前鋒黃泓瀚目前拿下1353票，甚至力壓達欣梅奧、璞園簡浩等人，竄升至票選榜第2位，另外雙洋將愛德、塞瑟夫，以及新秀「微笑射手」簡祐哲目前得票數也都突破4位數位居領先群，「綠衫軍」在此次票選可說是人氣極高。

▲黃泓瀚目前明星賽得票數僅次於蔣淯安，居SBL第2。（圖／籃協提供）

此次明星賽票選，球迷可透過《ETtoday新聞雲》手機APP圈選出心目中的理想好手，最終票選將以球迷投票70%、媒體投票30%的方式，，每人每日最多可投12票，1月31日更將有神秘嘉賓隊長與票選人氣狀元、榜眼，一同線上直播遴選隊友過程，決定入選球員所屬球隊，提供球迷更有趣的組隊方式。

票選活動從2019年01月16日（三）15時起至2019年01月29日（二）23時59分59秒止，為期14天。每天到《ETtoday新聞雲》App投下你關鍵的選票。

▲「微笑射手」簡祐哲是本季人氣最高新秀。（圖／籃協提供）

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