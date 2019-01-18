SBL／金酒不丟三分改走小球風　14分宰達欣續坐龍頭

▲佐藍將歐式球風灌輸於金酒團隊進攻，成功幫助球隊擊敗達欣。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

開季至今仍穩居例行賽龍頭，金酒18日面對達欣卯起來打，第3節甚至一度領先多達26分，金酒靠著佐藍23分、9籃板及夏普22分、11籃板，加上于煥亞12分、9籃板、5助攻加持，最終96比82擊敗2連戰的達欣。達欣此戰體力明顯下滑，超級洋將梅奧全場22投僅6中，但仍有20分、4籃板、4抄截。

昨日達欣才艱辛於第4節逆轉擊敗富邦，此戰團隊體力明顯受到影響，特別是得分之鑰梅奧全場22投僅6中，第3節遭金酒連續小球突破，甚至一度落後多達26分之多。

▲梅奧手感欠佳，2連戰明顯造成體力下滑。（圖／籃協提供）

達欣總教練范耿祥表示，「此戰從頭到尾，團隊的籃板掌握度都非常差，反觀對手則很好，一來一往差距很大。老將的專注力、腳步都慢了下來，2連戰確實很艱苦，梅奧此戰的狀態就明顯受到了影響。」

金酒全場仍以三巨頭佐藍、夏普及于煥亞表現最佳，佐藍23分、9籃板及夏普22分、11籃板，加上于煥亞12分、9籃板、5助攻。執行教練吳俊雄說，「今天有把握到自己的優勢，攻擊快、球的流動好。接下來要學習如何打領先球，這也是球隊必須趕快養成的經驗。」

將「歐式球風」帶進金酒的佐藍則透露，「上次對達欣輸了，此戰我們特別在防守端加壓，打得更積極，也把對手的得分點鎖住，是贏球最大關鍵。」

▲于煥亞持續扮演金酒最穩定本土得分點，此戰有12分9籃板5助攻2抄截演出。（圖／籃協提供）

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