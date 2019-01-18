運動雲

> >

SBL／金酒不丟三分改走小球風　14分宰達欣續坐龍頭

ETtoday運動雲

▲金酒佐藍、于煥亞，達欣梅奧。（圖／籃協提供）

▲佐藍將歐式球風灌輸於金酒團隊進攻，成功幫助球隊擊敗達欣。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

開季至今仍穩居例行賽龍頭，金酒18日面對達欣卯起來打，第3節甚至一度領先多達26分，金酒靠著佐藍23分、9籃板及夏普22分、11籃板，加上于煥亞12分、9籃板、5助攻加持，最終96比82擊敗2連戰的達欣。達欣此戰體力明顯下滑，超級洋將梅奧全場22投僅6中，但仍有20分、4籃板、4抄截。

昨日達欣才艱辛於第4節逆轉擊敗富邦，此戰團隊體力明顯受到影響，特別是得分之鑰梅奧全場22投僅6中，第3節遭金酒連續小球突破，甚至一度落後多達26分之多。

▲金酒佐藍、于煥亞，達欣梅奧。（圖／籃協提供）

▲梅奧手感欠佳，2連戰明顯造成體力下滑。（圖／籃協提供）

達欣總教練范耿祥表示，「此戰從頭到尾，團隊的籃板掌握度都非常差，反觀對手則很好，一來一往差距很大。老將的專注力、腳步都慢了下來，2連戰確實很艱苦，梅奧此戰的狀態就明顯受到了影響。」

金酒全場仍以三巨頭佐藍、夏普及于煥亞表現最佳，佐藍23分、9籃板及夏普22分、11籃板，加上于煥亞12分、9籃板、5助攻。執行教練吳俊雄說，「今天有把握到自己的優勢，攻擊快、球的流動好。接下來要學習如何打領先球，這也是球隊必須趕快養成的經驗。」

將「歐式球風」帶進金酒的佐藍則透露，「上次對達欣輸了，此戰我們特別在防守端加壓，打得更積極，也把對手的得分點鎖住，是贏球最大關鍵。」

▲金酒佐藍、于煥亞，達欣梅奧。（圖／籃協提供）

▲于煥亞持續扮演金酒最穩定本土得分點，此戰有12分9籃板5助攻2抄截演出。（圖／籃協提供）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： 金酒佐藍于煥亞吳俊雄SBL籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／璞園表現低迷　麥班達：凱爾像是替死鬼

SBL／脫掉頭帶束縛　蔣淯安下半場改運飆分

SBL／王皓吉猛投生涯新高19分　蔣淯安解頭帶束縛領勝

SBL／蔣淯安暫居明星賽人氣票王　梅奧、簡浩緊咬猛追

熱門新聞

「宇宙費城人」哈波聯手神鱒楚特　2021年組最猛外野

「滑球怪物」被洋基搶走　紅襪完全沒在怕已列備案

擊敗世仇紅襪　洋基3年2700萬美元簽「滑球怪物」歐塔維諾

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

12強中華隊總教練　中職選出現役最好

中職／味全龍落腳高雄？有比澄清湖更好的選擇

讀者回應

﻿

最新新聞

1CBA陳盈駿首節2外線轟12分

2希臘怪物16強挑戰偶像費德勒

3富邦網羅超猛洋投　縱向變化關鍵

4金酒改走小球風　宰達欣續坐龍頭

5想成職業球員　艱苦的環境要堅持

熱門新聞

1費城人計畫哈波聯手楚特組最猛外野

2歐塔維諾被洋基搶走　紅襪不擔心

3洋基3年2700萬美元簽歐塔維諾

4喜歡獅隊家庭　張竣凱轉職變司機

512強總教練　中職選出現役最好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366