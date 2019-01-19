SBL／蔣淯安神偷建功　台啤齊心讓台銀2連勝夢碎

▲台啤蔣淯安關鍵抄截建功，替台啤收下逆轉勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

終場前4秒一次關鍵抄截，隨後更成功「買犯」3罰命中，台啤主控蔣淯安19日再度繳出15分、2籃板、3助攻、2抄截表現，幫助台啤驚險88比84擊敗台銀，也讓台銀本季首度2連勝夢碎。但此戰台銀「選秀狀元」陳昱瑞打出代表作，全場轟下生涯新高的20分外帶4籃板。

前役才靠著呂宗霖的神奇背後妙傳擊敗裕隆，艱辛終止9連敗的台銀19日面對台啤，首節又陷入落後不利狀況，但本季選秀狀元陳昱瑞在第2節跳出，搭配皇家明替補貢獻火力，台銀半場打完僅剩1分落後。

下半場陳昱瑞持續三分猛飆，終場前6分55秒龍弘元中距離命中後，台銀甚至取得8分超前。

但此時台啤總算甦醒，蔣淯安、塞瑟夫合力包辦10分之下，台啤在終場前2分52秒逆轉1分超前，隨後塞瑟夫雖然在終場前9秒發生要命回場失誤，但台啤再度靠著蔣淯安關鍵抄截，並成功「買犯」獲得3罰機會，最後2.8秒他3罰俱中情況下，4分驚險收勝。

台啤此戰塞瑟夫拿下21分、9籃板、4助攻、4阻攻，愛德21分、9籃板、7助攻，關鍵抄截建功的蔣淯安則是15分、2籃板、3助攻、2抄截。

蔣淯安賽後透露，「抄到球當下，我知道對手一定會犯規凍結時間，當下我就決定抓那一下出手，多買到一次罰球我們就能有4分領先，對手就得多攻一次。」

▲台銀陳昱瑞此戰繳出生涯新高20分。（圖／籃協提供）

台銀全場以狀元郎陳昱瑞的20分、4籃板最佳，天使15分、7籃板、5助攻、2阻攻，張博勝12分、3籃板、4助攻。

差點就贏得本季首度2連勝，台銀教頭韋陳明賽後直言球員打得很不錯，是自己最後關鍵時刻下指令出現疏失，才葬送連勝機會。

▲蔣淯安第4節再度挺身而出，替台啤贏得勝利。（圖／籃協提供）

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