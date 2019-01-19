運動雲

> >

SBL／蔣淯安神偷建功　台啤齊心讓台銀2連勝夢碎

ETtoday運動雲

▲台啤蔣淯安、台銀陳昱瑞。（圖／籃協提供）

▲台啤蔣淯安關鍵抄截建功，替台啤收下逆轉勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

終場前4秒一次關鍵抄截，隨後更成功「買犯」3罰命中，台啤主控蔣淯安19日再度繳出15分、2籃板、3助攻、2抄截表現，幫助台啤驚險88比84擊敗台銀，也讓台銀本季首度2連勝夢碎。但此戰台銀「選秀狀元」陳昱瑞打出代表作，全場轟下生涯新高的20分外帶4籃板。

前役才靠著呂宗霖的神奇背後妙傳擊敗裕隆，艱辛終止9連敗的台銀19日面對台啤，首節又陷入落後不利狀況，但本季選秀狀元陳昱瑞在第2節跳出，搭配皇家明替補貢獻火力，台銀半場打完僅剩1分落後。

下半場陳昱瑞持續三分猛飆，終場前6分55秒龍弘元中距離命中後，台銀甚至取得8分超前。

但此時台啤總算甦醒，蔣淯安、塞瑟夫合力包辦10分之下，台啤在終場前2分52秒逆轉1分超前，隨後塞瑟夫雖然在終場前9秒發生要命回場失誤，但台啤再度靠著蔣淯安關鍵抄截，並成功「買犯」獲得3罰機會，最後2.8秒他3罰俱中情況下，4分驚險收勝。

台啤此戰塞瑟夫拿下21分、9籃板、4助攻、4阻攻，愛德21分、9籃板、7助攻，關鍵抄截建功的蔣淯安則是15分、2籃板、3助攻、2抄截。

蔣淯安賽後透露，「抄到球當下，我知道對手一定會犯規凍結時間，當下我就決定抓那一下出手，多買到一次罰球我們就能有4分領先，對手就得多攻一次。」

▲台啤蔣淯安、台銀陳昱瑞。（圖／籃協提供）

▲台銀陳昱瑞此戰繳出生涯新高20分。（圖／籃協提供）

台銀全場以狀元郎陳昱瑞的20分、4籃板最佳，天使15分、7籃板、5助攻、2阻攻，張博勝12分、3籃板、4助攻。

差點就贏得本季首度2連勝，台銀教頭韋陳明賽後直言球員打得很不錯，是自己最後關鍵時刻下指令出現疏失，才葬送連勝機會。

▲台啤蔣淯安、台銀陳昱瑞。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安第4節再度挺身而出，替台啤贏得勝利。（圖／籃協提供）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 台啤蔣淯安台銀陳昱瑞SBL籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／林郅為等待機會出擊　關鍵中距離2連發助勝

SBL／又是地貼　璞園強森鼠蹊部拉傷本周全休

SBL／劉韋辰、林郅為一守一攻　富邦4分氣走單洋將璞園

SBL／璞園洋將戰力又吃緊　強森大腿拉傷戰富邦缺陣

熱門新聞

洋基根本沒報價馬查多！　唯一報價「幫付米其林晚餐」

中職／富邦網羅超猛洋投　縱向變化球是關鍵

高中木聯／螃蟹球「很噁」紅到國外　劉崇聖目標旅外

CBA／連易建聯都敢惹　胡瓏貿獲重用先發上陣37分鐘

道奇休賽季什麼屁都沒放　馬查多老爸卻自爆已開價

不解唐西奇全明星票數竟比柯瑞高　T-Mac批：很不尊重

讀者回應

﻿

最新新聞

1受學童盃淘汰影響　新市要改善心理

212強分組將出爐　中華與日澳同組

3花蓮BFC開車繞大半個台灣參賽

4JUBILO教練團連10年來台見證成長

5企排／台電奪開季17連勝提前封王

熱門新聞

1洋基對馬查多唯一報價僅是請晚餐

2富邦網羅超猛洋投　縱向變化關鍵

3螃蟹球紅到國外　劉崇聖目標旅外

4連易建聯都敢惹　胡瓏貿先發上陣

5馬查多老爸自爆道奇已提出報價

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366