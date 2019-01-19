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SBL／又是地貼　璞園強森鼠蹊部拉傷本周全休

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▲台啤王皓吉、蔣淯安，璞園強森、凱爾、簡浩。（圖／籃協提供）

▲強森確定周日對金酒之戰也將缺陣。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

昨日對台啤之戰意外拉傷右大腿鼠蹊部，目前暫居璞園陣中得分王的洋將強森，19日對上富邦勇士之戰只能高掛免戰牌，少了這位場均22分、6.3籃板、3.3助攻、1抄截的全能悍將，璞園僅用單洋將上陣，最終也以4分飲恨輸球。但璞園總教練麥班達確定強森下周1才能接受檢查，確定明日對上金酒之戰也將休兵。

擁有NBA資歷的強森，雖季中才加入璞園，但迅速用內外線不拘的得分爆發力，成為衛冕軍後場的強大戰力。昨日對台啤之戰，強森雖然拉傷右大腿鼠蹊部，但仍拚出全場最高28分外帶8籃板、2助攻、1抄截，可惜最終仍無力替球隊取勝。

今日對富邦之戰，強森因傷缺陣，璞園最終也以4分飲恨苦吞3連敗。賽後璞園教頭麥班達也帶來壞消息，確定周日對金酒之戰，強森同樣無法上陣，璞園連兩戰被迫僅能以單洋將出擊。

麥班達表示，「強森是昨日踩到地貼，導致右大腿鼠蹊部拉傷，預計要下周1才能安排醫師檢查傷勢。今天讓了一個洋將，基本上我們就是要打到差不多完美才可能贏球，不過今日本土都展現拚勁，也證明大家的鬥志仍在。」

雖然強森因傷缺陣，但璞園全場仍與富邦一路拉鋸，到最終決勝期才以4分飲恨。且過去3戰表現低迷的洋將凱爾，此戰終於攻擊火力復甦，全場貢獻20分、16籃板、5助攻、3阻攻，可惜好表現仍未替璞園求得勝利。

▲台銀韋陳明、天使、史貝斯，璞園強森。（圖／籃協提供）

▲強森昨日出戰台啤不慎拉傷大腿鼠蹊部。（圖／籃協提供）

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