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SBL／劉韋辰、林郅為一守一攻　富邦4分氣走單洋將璞園

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▲富邦林郅為。（圖／籃協提供）

▲林郅為關鍵時刻中距離建功，幫助富邦驚險擊敗璞園。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／台北報導

由於陣中小洋將強森昨日出戰台啤大腿拉傷，此戰璞園被迫又僅能以單洋將方式應戰。但璞園本土此戰重現拚勁，加上洋將凱爾一掃前3戰低迷表現，全場繳出20分、16籃板、5助攻，一路與對手激烈拉鋸。但富邦在關鍵時刻由林郅為連續兩記中距離得手，劉韋辰再演出關鍵抄截，81比77氣走單洋將應戰的璞園。

首節開賽不到5分鐘璞園就遭遇不小團隊麻煩，但前幾戰表現低迷的凱爾，此節為璞園進帳9分，也讓首節打完富邦僅以22比19領先。

第2節富邦由米歇爾爆扣帶起士氣，一波7比0猛攻，領先瞬間達到8分，但隨後璞園本土群開始加溫，彭俊諺、施晉堯及陳堅恩接連建功，加上凱爾中距離得手，璞園一度追成僅2分落後。

▲璞園簡偉儒、簡浩、凱爾、麥班達。（圖／籃協提供）

▲凱爾攻擊火力復甦，可惜璞園仍無法收下勝利。（圖／籃協提供）

但富邦林書緯此時跳出，左、右45度角連續兩記三分命中，幫助勇士軍團急拉尾盤，取得半場5分超前。

第3節雙方仍呈現激烈拉鋸，富邦掌握璞園李啟瑋一次違反運動道德犯規，持續穩住領先優勢，3節終了68比62領先。末節璞園凱爾一次3分打得手，陳堅恩再補上招牌中距離跳投，隨後簡浩妙傳林耀宗得手，兩隊在最後6分半鐘戰成71平。

隨後兩軍持續激烈拉鋸，終場前2分57秒林郅為連續兩次中距離命中，幫助富邦手握3分領先優勢，隨後璞園先靠罰球要回1分，但終場前51秒林書緯成功抄截，璞園在祭出犯規戰術下，終場前24.6秒米歇爾兩罰俱中，助隊手握3分優勢。

最後24.6秒，璞園選擇從後場發球，但劉韋辰又演出成功抄截，就此奠定勝果，最終富邦就以4分驚險收勝。

富邦全場以米歇爾15分最高，賈西亞14分、14籃板、4助攻、4阻攻，劉韋辰11分、3籃板、3抄截，林郅為則有8分、5籃板、3組攻。璞園凱爾此戰手感復甦，繳出20分、16籃板、3阻攻，李啟瑋則有15分進帳。

▲▼SBL冠軍戰第五戰。劉韋辰（圖／記者李毓康攝）

▲劉韋辰關鍵抄截替富邦守住勝果。（圖／資料照）

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