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SBL／陳文宏、余純安變身搶分奇兵　金酒賞璞園4連敗

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▲金酒陳文宏、璞園強森、陳冠全。（圖／籃協提供）

▲金酒陳文宏(右)轟下生涯新高19分，成為金酒擊敗璞園的板凳奇兵。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

當本來以防守為「主業」的金酒陳文宏、余純安相繼加入搶分行列，目前排名SBL例行賽龍頭的金酒自然有更大的勝利決心，此戰面對衛冕軍璞園，陳文宏第3節三分球5投全進，全場轟下SBL生涯新高19分，金酒5人得分達雙位數情況下，91比77勝出，也賞給璞園近期一波4連敗。

原本傳出右大腿鼠蹊部拉傷，此戰可能缺陣的璞園洋將強森，不僅順利披掛上陣，首節還進帳多達9分，但龍頭金酒開賽也有余純安單節獨拿10分，首節金酒27比25領先。

第2節金酒持續大領先優勢，佐藍積極爭搶進攻籃板放進，于煥亞也大膽切入得手，讓金酒以8分超前。

璞園方面仍僅能靠零星單打取分，金酒夏普則是第2節末連續包辦5分，讓金酒上半場終了以50比41超前。

第3節金酒又有奇兵跳出，陳文宏此戰不僅要在板凳端貢獻，單節更是4次三分出手全進，單節獨拿14分進帳，金酒3節甚至擴大領先至15分之多。

末節金酒本土群持續發威，蘇奕晉連續3波禁區得手，助隊領先來到18分。終場前3分54秒，簡偉儒上籃得手，隨後強森再補扣成功，追成11分差，但蘇奕晉再度禁區建功，終場前51.6秒于煥亞再補上一次左手切入美技，金酒14分之差鎖定此戰勝果。

陳文宏此戰5次三分球出手全進，轟下與夏普同樣的19分，蘇奕晉15分、8籃板、6助攻，于煥亞11分、6助攻，余純安10分。

璞園方面，帶傷上陣的強森拿下20分、9籃板、3抄截，陳冠全18分、7籃板。

▲金酒陳文宏、璞園強森、陳冠全。（圖／籃協提供）

▲璞園強森帶傷上陣，仍砍下20分、9籃板、3抄截。（圖／籃協提供）

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