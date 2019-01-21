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SBL明星賽／黃泓瀚超車成票王　票選前3名台啤全包

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▲台啤成力煥、蔣淯安、黃泓瀚、周俊三，富邦許晉哲、林書緯。（圖／籃協提供）

▲台啤黃泓瀚高人氣，明星賽票數超越隊友蔣淯安。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL明星賽將於2月16日登場，此次票選活動可在《ETtoday新聞雲》手機APP投票，選出你心目中的明星球員，在桃園巨蛋舉辦的明星賽盛宴中亮相。截至21日中午12時為止，目前明星賽人氣「票王」由台啤前鋒黃泓瀚以2626票暫時領先，而2、3名也由台啤包辦，分別由蔣淯安ˋ、愛德拿下。

首周明星賽票選自16日票選開跑至今，「綠衫軍」台啤的人氣指數可說居高不下，多位好手得票數已經破千，其中2年級前鋒黃泓瀚更是以2626票坐上明星賽人氣王，堪稱本屆最強「吸票機」。

蔣淯安上周幫助台啤驚險擊敗台銀，決勝時刻的關鍵3罰命中，也再次證明其強大心臟，本季台啤戰績持續穩居領先群，蔣淯安的出色發揮，堪稱本季SBL的重點看板球星。

不讓蔣淯安專美於前，本季才轉戰台啤的2年級前鋒「大瀚」黃泓瀚，目前則以2626票領先群雄，黃泓瀚上季就以新秀之姿搶下明星賽先發，這位台啤版的「追夢綠」上周末票數一舉超越蔣淯安，人氣度絕對不容小覷。

▲台啤蔣淯安、台銀陳昱瑞。（圖／籃協提供）

▲台啤蔣淯安目前得票數暫居第2位。（圖／籃協提供）

目前暫居明星賽票選第3位者，同樣也是台啤戰將，「瘋狂射手」愛德憑藉出色外型與過人球技，目前獲得2217票支持，這位愛喝珍珠奶茶的立陶宛好手顯然也用全能身手贏得球迷青睞。

目前3位票數突破兩千大關者，全由台啤球員所包辦，但包括達欣梅奧、裕隆呂政儒、璞園簡浩等人，得票數也都逼近2000票大關，後續「催票」是否能突破台啤3將的強大人氣，也相當值得期待。

究竟本屆的人氣王獎落誰家？明星賽兩隊成員會是同門鬩牆？還是天龍VS地虎？趕快下載「ETtoday新聞雲APP」(https://goo.gl/J1qFh5)來投下您神聖的一票，將喜愛的球員送上明星賽的先發寶座吧！

「SBL超級明星對抗賽」人氣票選開跑！你的一票將決定兩隊先發球員，即日起在《ETtoday新聞雲》App開放投票，參加投票即有機會抽全明星隊後方的汗水淋漓席門票！每人每日最多可投12票，快揪好友一起參加投票，組織心目中的夢幻隊伍吧！

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲立陶宛「瘋狂射手」愛德是目前明星賽票數最高洋將。（圖／籃協提供）

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聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 蔣淯安黃泓瀚愛德台啤SBL籃球
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