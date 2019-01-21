SBL明星賽／黃泓瀚超車成票王　票選前3名台啤全包

▲台啤黃泓瀚高人氣，明星賽票數超越隊友蔣淯安。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL明星賽將於2月16日登場，此次票選活動可在《ETtoday新聞雲》手機APP投票，選出你心目中的明星球員，在桃園巨蛋舉辦的明星賽盛宴中亮相。截至21日中午12時為止，目前明星賽人氣「票王」由台啤前鋒黃泓瀚以2626票暫時領先，而2、3名也由台啤包辦，分別由蔣淯安ˋ、愛德拿下。

首周明星賽票選自16日票選開跑至今，「綠衫軍」台啤的人氣指數可說居高不下，多位好手得票數已經破千，其中2年級前鋒黃泓瀚更是以2626票坐上明星賽人氣王，堪稱本屆最強「吸票機」。

蔣淯安上周幫助台啤驚險擊敗台銀，決勝時刻的關鍵3罰命中，也再次證明其強大心臟，本季台啤戰績持續穩居領先群，蔣淯安的出色發揮，堪稱本季SBL的重點看板球星。

不讓蔣淯安專美於前，本季才轉戰台啤的2年級前鋒「大瀚」黃泓瀚，目前則以2626票領先群雄，黃泓瀚上季就以新秀之姿搶下明星賽先發，這位台啤版的「追夢綠」上周末票數一舉超越蔣淯安，人氣度絕對不容小覷。

▲台啤蔣淯安目前得票數暫居第2位。（圖／籃協提供）

目前暫居明星賽票選第3位者，同樣也是台啤戰將，「瘋狂射手」愛德憑藉出色外型與過人球技，目前獲得2217票支持，這位愛喝珍珠奶茶的立陶宛好手顯然也用全能身手贏得球迷青睞。

目前3位票數突破兩千大關者，全由台啤球員所包辦，但包括達欣梅奧、裕隆呂政儒、璞園簡浩等人，得票數也都逼近2000票大關，後續「催票」是否能突破台啤3將的強大人氣，也相當值得期待。

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▲立陶宛「瘋狂射手」愛德是目前明星賽票數最高洋將。（圖／籃協提供）

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