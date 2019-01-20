SBL／蔡文誠2000籃板達標　許晉哲：非一般本土能達成

▲蔡文誠生涯籃板總數來到2001顆，僅次於田壘排名史上第2位。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

在SBL賽場有「本土洋將」美名的蔡文誠，20日晚間面對裕隆之戰終於達成生涯第2000顆籃板，此戰蔡文誠貢獻17分、7籃板，累積總籃板數來到2001顆，僅次於田壘的2222顆高居史上第2位。富邦總教練許晉哲就直言，「以文誠的身高與打法，這根本不是一般本土球員能達成的數據紀錄。」

從乙組「素人」到SBL年度MVP，甚至幫助璞園完成冠軍連霸王朝，蔡文誠如今轉戰富邦勇士，終於也在生涯第13個賽季完成2000籃板紀錄，成為SBL史上繼田壘之後的第2人。

▲蔡文誠完成SBL生涯2000顆籃板紀錄。（圖／籃協提供）

一路看著蔡文誠成為SBL本土代表球星，許晉哲就分析表示，「文誠是素人球員，要達此成就要有特長，他在場上很懂得判斷不莽撞，同時更重要的是展現積極度。我想或許是乙組球員出身練得少，所以他很珍惜這個舞台。」

許晉哲強調，「文誠的數據不是一般本土達得到，而且以他的身高，如果是曾文鼎、吳岱豪或許有可能，但他的位置能達成確實很難得。」

連同此戰生涯累積籃板數來到2001顆，蔡文誠表示，「很高興能達成，替自己開心。這是我花很多時間累積而成的。」

▲蔡文誠有SBL「本土洋將」美名。（圖／籃協提供）

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