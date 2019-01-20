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SBL／蔡文誠2000籃板領勝　裕隆李啟億、桑尼遭趕出場

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▲裕隆李啟億、桑尼、邱啟益，富邦蔡文誠。（圖／籃協提供）

▲「本土洋將」蔡文誠此戰達成生涯第2000顆籃板里程碑。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

20日面對裕隆之戰，「本土洋將」蔡文誠達成生涯第2000顆籃板，更在終場前27.3秒完成關鍵抄截及上籃，幫助富邦勇士88比83勝出拿下2連勝。此戰裕隆不僅輸球，執行教練李啟億及洋將桑尼各自吞下兩次技術犯規退場，賽後李啟億意有所指表示，「情緒被挑動起來了，我只能說這場球讓我們輸得很不情願。」

裕隆、富邦兩強相爭，目前戰績在伯仲之間情況下，兩軍開賽就出現激烈肉搏戲碼，富邦洋將米歇爾雖在上半場就腳踝扭傷一度退場，但經過短暫治療後又再度回歸上陣，可惜他在第3節就苦吞5犯離場。

但富邦在米歇爾退場後反而打出氣勢，郭少傑連續兩記三分冷箭幫助球隊反超比分，第4節剩下7分8秒時，裕隆教頭李啟億因為抗議裁判尺度，連吞兩次技術犯規退場，隨後蔡文誠關鍵抄截加快攻上籃，幫助富邦以7分領先。

▲裕隆李啟億、桑尼、邱啟益，富邦蔡文誠。（圖／籃協提供）

▲李啟億此戰也遭驅逐出場命運。（圖／籃協提供）

終場前21.4秒，裕隆洋將桑尼也遭裁判吹判單場個人第2次技術犯規退場，最終富邦驚險以5分勝出。

此戰裕隆李啟億、桑尼單場各吞兩次技術犯規，累積合計4次技術犯規，但賽後裁判會議討論後，確定兩人因為技術犯規分屬不同情節，非兩次都針對裁判，因此確定不用自動禁賽1場。

李啟億賽後直言，「情緒上被挑動起來了，讓我們覺得輸得很不情願，第2次技術犯規，我請他們把我趕出去，我也不能做什麼，只能做我最大的抗議。對我們吹判真的是蠻不公平的。」

▲裕隆李啟億、桑尼、邱啟益，富邦蔡文誠。（圖／籃協提供）

▲桑尼此戰也吞下兩次技術犯規退場。（圖／籃協提供）

桑尼更是喊冤表示，「我的第2次技術犯規，是在跟賈西亞聊天，說他不該對我揮肘，那是個Stupid(愚蠢的)方式，我們倆只是在聊天，但裁判就湊了過來，然後直接給了我第2個技術犯規，判我出場。」

率先退場的李啟億，在見到桑尼也走回休息室後，透露當下反應是「比賽結束了？」後來才意會到桑尼同樣也遭遇退場命運。桑尼此戰攻下全場最高26分外帶8籃板、3助攻。

此戰富邦贏球除了蔡文誠17分、7籃板外，林書緯15分、11助攻，賈西亞則有22分、13籃板。「本土洋將」蔡文誠生涯籃板累積達2001顆，距離SBL總籃板王田壘的2222顆，還剩下221顆差距。

▲裕隆李啟億、桑尼、邱啟益，富邦蔡文誠。（圖／籃協提供）

▲蔡文誠關鍵抄截加上籃，替富邦守住勝利。（圖／籃協提供）

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