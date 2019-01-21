田壘拚農曆年後ABL復出　喊話要洗頭「洗出一片天」

▲田壘預計農曆年後才能正式復出歸隊。（圖／寶島夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

離開待了4季的大陸CBA聯賽，「少俠」田壘本季回到台灣加盟ABL寶島夢想家，但目前壘哥因為腳傷暫時缺陣，目前也正積極復健要拚農曆年後正式復出。田壘21出席吳永仁、李奇勳合資理髮廳開幕時就幽默表示，「三民五虎一轉眼就20年了，未來的路會怎樣我也不知道，搞不好我來店裡學洗頭，反而洗出一片天。」

本季重返台灣籃壇加盟夢想家，田壘至今僅出賽8戰，平均上場時間11.2分鐘，貢獻4.3分、1.4籃板，但近期他又再度因為腳傷缺陣，目前暫時暫時向球團請假1個月，留在台北自主訓練並治療傷勢。

田壘透露，「原本認為傷勢狀況還可以，到後來就有點在拖累球隊，我自己的上場發揮時間也確實不多，原先教練的說法是以戰代訓，但我自己感覺沒有訓到，因此決定先請假1個月，好好看醫生復健，希望農曆年後可以復出。」

昔日三民五虎難得同台亮相，田壘在吳永仁、李奇勳合資「Classic 經典」理髮廳開幕前，也特別讓老戰友李奇勳先剪了一個帥氣髮型，田壘不改幽默本色表示，「未來的路會怎樣，其實我也不知道，搞不好我來店裡學洗頭，反而洗出一片天也說不定。」

▲三民五虎與恩師謝玉娟難得齊聚。（圖／匯傑國際行銷提供）

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