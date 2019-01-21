三民五虎合體秀「經典」　吳永仁、李奇勳展堅持髮藝

▲三民五虎李奇勳的經典理髮廳開幕，老戰友們齊聚道賀。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃球員經營副業不是新聞，但手中從籃球變成剪髮用的「剪刀」，這就相當稀奇，昔日HBL最傳奇組合「三民五虎」的李奇勳，退役後搖身一變成為髮型設計師，21日他與老戰友吳永仁合資開設的「Classic 經典」理髮廳開幕，包括恩師謝玉娟，田壘、周士淵及莊曉文等三民五虎齊聚，用堅持意念延續籃球精神。

包括吳永仁(現富邦勇士助教)、田壘(ABL寶島夢想家)、周士淵(SBL裕隆)及莊曉文(現台銀行員)與轉戰美髮業的李奇勳，5位威震當年台灣高中籃壇的「三民五虎」齊聚，為的就是吳永仁與李奇勳合資開設的「Classic 經典」理髮廳開幕，正式營運記者會的首位客人不是別人，正是當年的恩師謝玉娟。

強調自己是店內「隱藏版設計師」的吳永仁透露，「會將店名取為Classic(經典)，就是因為當年三民五虎也創造了無數次經典時刻，我相信我們是永遠無法被取代的組合。」

吳永仁也表示，「當年小娟姐教導了我們堅持的重要性，她常說要把一件事做好不困難，但要做到最好才難，我們也一直秉持這個態度，才能成為經典，不會被超越、取代。」

▲三民五虎李奇勳的經典理髮廳開幕，恩師謝玉娟擔任首位客人。（圖／記者杜奕君攝）

「Classic 經典」理髮廳開幕日，除了合資開店的吳永仁、李奇勳外，包括田壘、周士淵及好久不見的莊曉文都到場，三民五虎難得再次合體，5人也為店內的高中戰袍簽名留念，雖然是美髮店鋪，但店內卻是滿滿的「籃球味」。

擔任首位正式營運客人的高中恩師謝玉娟笑說，「當年我曾經處理過他們的頭髮，今天心中很不安，但從他們口中聽見堅持的意念，我真的很感動。」

身為店中靈魂要角的李奇勳，在進入SBL殿堂後，因為左膝傷勢被迫提前退役，因緣際會下轉行投入美髮業，李奇勳笑說，「雖然離開球場曾經歷一段煎熬，但我始終感覺自己和這些老戰友的距離並沒有拉遠，特別是永仁總是陪著我、支持我，才有這家籃球主題理髮廳的誕生。」

▲吳永仁(左起)、李奇勳的經典理髮廳開幕，三民五虎在球衣上簽名留念。（圖／匯傑國際行銷提供）

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