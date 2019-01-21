三民五虎各擁一片天　台灣籃壇「最經典組合」當之無愧

▲昔日HBL經典組合三民五虎，如今各自擁有一片天。（圖／匯傑國際行銷提供）

記者杜奕君／台北報導

當年助三民家商拿下HBL冠軍2連霸，「三民五虎」田壘、吳永仁、李奇勳、周士淵及莊曉文這5個名字，也成為台灣籃壇一個無法取代的經典組合。如今5人雖然各奔東西，但仍用自己的力量延續三民的堅持籃球精神，5人即便久久才相聚一次，但宛如家人的深厚情感，滿滿回憶與歡笑聲更是不斷。

21日吳永仁、李奇勳的「Classic 經典」理髮廳開幕，三民五虎與恩師謝玉娟難得齊聚，小娟姐更直接當起店內首位客人，讓李奇勳親自操刀修剪新髮型。

五虎上次齊聚已經是吳永仁SBL退役儀式，5人雖久未相聚，但見面還是話匣子停不了，歡笑聲不斷。

被暱稱為三民「大師兄」的吳永仁就爆料表示，「當年剛升國一時，大家都留著當時最流行的郭富城中分頭，但一場對上梓官國中的比賽，最終輸了4、50分，場上還有人在撥頭髮，比賽結束就被小娟姐訓了一頓，要大家都把頭髮理掉。」

吳永仁笑說，「結果田壘理了一個當兵的超短平頭，因為他頭型很醜，被我笑了很久。」

聽到吳永仁爆料，田壘則回應表示，「當時也搞不清楚到底要剪多短，到了家庭式理髮去剪完，才發現不對勁剪了太短。」

田壘強調，「即便現在大家聚在一起的時間變少了，但感覺完全不會陌生，已經建立有如家人般的情感，現在大家都有了自己的家庭，也許未來球季結束還能多相聚，有了小孩子在一起，感覺會更不一樣。」

當年在HBL寫下無數功績，三民五虎至今雖然各奔東西，吳永仁成為SBL富邦勇士助理教練，田壘本季則轉戰ABL寶島夢想家、周士淵本季則持續復健期待傷癒回到母隊SBL裕隆效力，而莊曉文退役後則成為台銀行員，現在最大的嗜好反而是拳擊及重機，而李奇勳則選擇投入美髮業，但5人之間的情感聯繫，仍是那顆橘色的籃球，這或許也正是三民籃球「堅持」精神的最佳寫照。

三民五虎與恩師謝玉娟難得齊聚，為吳永仁、李奇勳開設的經典理髮廳加持打氣。（圖／匯傑國際行銷提供）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！