運動雲

> >

三民五虎各擁一片天　台灣籃壇「最經典組合」當之無愧

ETtoday運動雲

▲昔日HBL經典組合三民五虎，如今各自擁有一片天。（圖／匯傑國際行銷提供）

▲昔日HBL經典組合三民五虎，如今各自擁有一片天。（圖／匯傑國際行銷提供）

記者杜奕君／台北報導

當年助三民家商拿下HBL冠軍2連霸，「三民五虎」田壘、吳永仁、李奇勳、周士淵及莊曉文這5個名字，也成為台灣籃壇一個無法取代的經典組合。如今5人雖然各奔東西，但仍用自己的力量延續三民的堅持籃球精神，5人即便久久才相聚一次，但宛如家人的深厚情感，滿滿回憶與歡笑聲更是不斷。

21日吳永仁、李奇勳的「Classic 經典」理髮廳開幕，三民五虎與恩師謝玉娟難得齊聚，小娟姐更直接當起店內首位客人，讓李奇勳親自操刀修剪新髮型。

五虎上次齊聚已經是吳永仁SBL退役儀式，5人雖久未相聚，但見面還是話匣子停不了，歡笑聲不斷。

被暱稱為三民「大師兄」的吳永仁就爆料表示，「當年剛升國一時，大家都留著當時最流行的郭富城中分頭，但一場對上梓官國中的比賽，最終輸了4、50分，場上還有人在撥頭髮，比賽結束就被小娟姐訓了一頓，要大家都把頭髮理掉。」

吳永仁笑說，「結果田壘理了一個當兵的超短平頭，因為他頭型很醜，被我笑了很久。」

聽到吳永仁爆料，田壘則回應表示，「當時也搞不清楚到底要剪多短，到了家庭式理髮去剪完，才發現不對勁剪了太短。」

田壘強調，「即便現在大家聚在一起的時間變少了，但感覺完全不會陌生，已經建立有如家人般的情感，現在大家都有了自己的家庭，也許未來球季結束還能多相聚，有了小孩子在一起，感覺會更不一樣。」

當年在HBL寫下無數功績，三民五虎至今雖然各奔東西，吳永仁成為SBL富邦勇士助理教練，田壘本季則轉戰ABL寶島夢想家、周士淵本季則持續復健期待傷癒回到母隊SBL裕隆效力，而莊曉文退役後則成為台銀行員，現在最大的嗜好反而是拳擊及重機，而李奇勳則選擇投入美髮業，但5人之間的情感聯繫，仍是那顆橘色的籃球，這或許也正是三民籃球「堅持」精神的最佳寫照。

▲昔日HBL經典組合三民五虎，如今各自擁有一片天。（圖／匯傑國際行銷提供）

三民五虎與恩師謝玉娟難得齊聚，為吳永仁、李奇勳開設的經典理髮廳加持打氣。（圖／匯傑國際行銷提供）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 三民五虎HBL吳永仁李奇勳田壘莊曉文
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱褲妹露蛇腰自拍！ 鏡中倒影肥肉真面目全出賣 網：母湯

推薦閱讀

三民五虎合體秀「經典」　吳永仁、李奇勳展堅持髮藝

SBL／台銀再換洋將　泰勒傷癒2度回鍋效力

SBL明星賽／黃泓瀚超車成票王　票選前3名台啤全包

SBL／蔡文誠2000籃板達標　許晉哲：非一般本土能達成

熱門新聞

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

中職／林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右　

中職／兄弟球探擴編3人　鄭凱應轉任正職

中職／鄭凱文減薪剩50萬月薪　陳文杰、陳柏豪加薪

洋基交易葛雷「延遲」　因紅人無法完成延長合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1明星賽中鋒催票　塞瑟夫領先群雄

2勝龜連線沒了　王勝偉：希望參與紅龜引退

3台籃經典　三民五虎各擁一片天

4陳江和引退　彭政閔不捨：心情複雜

5生涯最後一年？彭政閔要樹立恰恰障礙

熱門新聞

12020東京奧運最終資格賽在台北舉行

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

3林智勝簽下1加1年合約　月薪約40萬

4兄弟球探擴編3人　鄭凱應轉正職

5鄭凱文50萬　陳文杰陳柏豪加薪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366