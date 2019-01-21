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SBL明星賽／中鋒催票加油　林郅為塞瑟夫土洋人氣對決

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▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲台啤塞瑟夫目前在明星賽票選中鋒位置上暫居首位。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL明星賽將於2月16日在桃園巨蛋登場，此次票選活動球迷可在《ETtoday新聞雲》手機APP，選出心目中的明星球員。相較於前鋒、後衛部分都有票數突破2000票好手，在中鋒部分「吸票」功力可得再加油，目前台啤賽瑟夫以1810票在中鋒位置領先群雄，富邦勇士林郅為1470票則是本土最高。

自16日起跑的明星賽票選活動，目前在前鋒、後衛等位置上，台啤黃泓瀚、蔣淯安都有突破2000票的得票數，但在中鋒位置上，7隊長人至21日晚間20時止，都尚未有破2000票者誕生。

目前7隊中鋒群得票數最高者，是台啤的烏克蘭現役國手塞瑟夫，本季平均可繳出17.2分、9.5籃板、3.3助攻、2阻攻，球風紮實不起眼的歐式打法，卻成為台啤本季最重要的禁區屏障。

▲富邦林郅為。（圖／籃協提供）

▲林郅為目前在中鋒位置票數僅次於台啤塞瑟夫。（圖／籃協提供）

中鋒票選排名第2者，則是富邦本土長人林郅為，本季在「雙洋將」制度下，上場時間雖然受到壓縮，但林郅為上季在明星賽狂砍破紀錄的55分，本季在球迷持續力挺之下，仍有濃厚機會在明星賽盛宴亮相。

目前票選排名第3位的中鋒同樣也來自富邦，拿下977票的洋將賈西亞在季中回鍋SBL後，展現更成熟的拚戰態度，目前場均18.8分、10.6籃板、2.8助攻、1.4阻攻，整體表現同樣相當全面。

而「澎澎」陳冠全目則以718票排名中鋒群第4，在本土長人中票數也僅次於林郅為，陳冠全20日對上金酒才砍下本季新高18分外帶7籃板，整體表現似乎也逐漸加溫。

▲金酒陳文宏、璞園強森、陳冠全。（圖／籃協提供）

▲陳冠全目前票數暫居本土中鋒第2位。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 明星賽SBL籃球塞瑟夫林郅為賈西亞
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