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UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

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▲0.73秒重賽，國體空中接力絕殺高師大。（圖／影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

UBA男子組公開一級預賽，國體大與高師大上演「0.73秒重賽」的奇特戲碼，雖然回溯至4日的重賽，但兩隊早已取得在先前取得8強資格。國體大由主力後衛楊盛硯邊線發球妙傳，助陳偉錚「空中接力」絕殺，國體最終54比53擊敗高師大，用精彩美技結束這場爭議延宕的重賽。

起源自4日預賽「重賽」，當時比賽過程高師大莊博強在終場前19秒補進超前兩分，但國體大教頭桑茂森抗議進攻時間到點，裁判觀看重播後更正判決，並取消高師大莊博強兩分，並將時間回到19.7秒重賽。

高師大在該役落敗後，由總教練徐耀輝項技術委員會申訴並提出覆議，最終評審委員會維持重賽0.73秒原判。

但尷尬之處在於，國體、高師兩軍早就取得2月25日的8強複賽門票，這場原場地、裁判、記錄台都「原汁原味」的尷尬重賽，反而格外突兀。

由於國體陳維倫犯規，高師大李家耀兩罰命中後，高師大反以53比52領先，但楊盛硯掌握邊線發球機會，大膽妙傳給陳偉錚完成經典空中接力絕殺，最終國體仍以1分氣走高師大。

▲▼ 107學年度UBA，高師大vs國體，李家耀。（圖／大專體總提供）

▲國體、高師大上演史無前例0.73秒重賽。（圖／大專體總資料照）

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關鍵字： UBA國體高師大陳偉錚楊盛硯0.73秒
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