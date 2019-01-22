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喬治本季第17次飆破30分　雷霆18分差痛宰尼克

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▲雷霆喬治、尼克小哈達威。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆喬治全場狂砍31分，順利踏破尼克主場。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

完成本季個人第17度單場至少30分演出，雷霆喬治(Paul George)全場狂飆31分、4籃板、4助攻，搭配團隊6人得分達雙位數情況下，雷霆127比109踏破尼克主場，也賞給尼克慘澹6連敗。

雷霆22日遠征「大蘋果」紐約，挑戰剛剛結束倫敦賽返國的尼克，此戰雷霆開賽就全力猛攻，首節就打出34比16的猛烈攻勢，喬治更是火力全開，以高達5成投籃命中率拿下31分、4籃板、4助攻，搭配衛斯布魯克(Russell Westbrook)17分、10籃板、9助攻的準大三元，雷霆最終輕鬆以18分之差勝出。

尼克此戰以小哈達威(Tim Hardaway Jr.)拿下23分、3助攻最佳，但尼克不僅苦吞6連敗，近10戰更是僅拿1勝，狀況奇差無比。

連同此戰在內，雷霆喬治本季已經17次單場至少拿下30分表現，超越上季的11次，距離2015-16賽季個人醉鴨的21次「30+」表現，也已經不遠。

▲雷霆喬治、尼克小哈達威。（圖／達志影像／美聯社）

▲小哈達威此戰砍下尼克最高23分。（圖／達志影像／美聯社）

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