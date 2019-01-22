SBL／連4戰砍雙10數據　金酒夏普本季2度奪單周MVP

▲夏普本季第2度奪下單周MVP殊榮。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

率領金酒打出單周兩戰全勝，平均繳出20.5分、12.5籃板、5.5助攻及3阻攻，金酒長人夏普(Walter Sharpe)的精采表現，順利當選SBL第10周最佳球員，這也是夏普本季繼第4周後，本季第2度拿下單周MVP殊榮。夏普近4戰都演出得分、籃板「雙10」數據，也成為金酒持續穩居例行賽龍頭的關鍵力量。

本季至今仍以15勝8敗居例行賽龍頭，金酒本季即便經歷洋將更替問題，但夏普始終成為重要的禁區力量，上週金酒兩戰接連擊敗達欣、璞園，夏普平均可繳出20.5分、12.5籃板、5.5助攻及3阻攻，幫助球隊打出2連勝佳績。

夏普本季平均可繳出17.8分、13.2籃板、3.1助攻及2.2阻攻，近4戰更是都演出「雙10」數據表現，這也讓他榮獲第10周最佳球員肯定，也是本季他繼第4周之後，第2度獲獎。

夏普得知2度獲得單周MVP則表示，「「我想要對大家表示感謝，感謝神、感謝家人、隊友們、金酒全隊隊職員、防護員翁健愷，還有負責投票的各位媒體朋友，以及所有支持 SBL的球迷們。」

▲夏普本季扛起金酒禁區重任。（圖／籃協提供）

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