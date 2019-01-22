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初代金童盧比歐回歸　上場13分鐘砍12分仍吞敗

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▲▼Ricky Rubio,盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧比歐因傷缺陣半個月後終於回歸上陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

雖然近期獨行俠唐西奇(Luka Doncic)在NBA大放異彩，人氣度也直線上升，不過也別忘了前一代的「歐洲金童」盧比歐(Ricky Rubio)也在缺陣半個月情況下，22日終於在對上拓荒者時回歸。腿傷痊癒的盧比歐此戰回歸以替補身分上陣，上場時間也受到限制，但13分38秒就12分、2籃板、2助攻，可惜球隊以吞敗收場。

先前因右大腿拉傷缺陣長達15天，盧比歐終於在22日主場對上拓荒者時回歸，但賽前爵士球團就決定對這位「前代」歐洲金童的上場時間採取限制，也將讓他暫時由替補出發。

此戰盧比歐上場僅13分38秒，就貢獻12分、2籃板、2助攻、1抄截，績效值可說相當的高，只可惜球隊在最後以5分之差惜敗拓荒者，但盧比歐的復出首戰仍然展現不錯的水準表現。

盧比歐本季平均仍可繳出12.8分、3.5籃板、6助攻，現年28歲的他過去也被視為傳球功力一流的歐洲一代「籃球金童」，不過近年盧比歐升格改走型男風，不僅蓄起落腮鬍，手臂上也多了大面積的刺青，展現不同的成熟男人味道。

▲爵士盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧比歐是唐西奇之前的「歐洲籃球金童」。（圖／達志影像／美聯社）

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