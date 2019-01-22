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倫敦賽回來休息不夠？　尼克小哈達威怒批NBA賽程差

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▲雷霆喬治、尼克小哈達威。（圖／達志影像／美聯社）

▲小哈達威對雷霆之戰攻下23分，但仍無法阻止尼克苦吞6連敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

尼克22日於主場以19分之差慘敗給雷霆，苦吞近期6連敗。但尼克陣中得分王小哈達威(Tim Hardaway Jr.)賽後卻直言NBA聯盟的賽程安排相當不滿。日前才隨隊遠征倫敦例行賽狀況下，小哈德威表示，「我們去倫敦待了幾天，回來只休息3天又開始比賽，我們都還在調整時差，我從周末睡眠狀況就不好。」

尼克日前與巫師遠征英國進行倫敦賽，巫師最終以戲劇性的妨礙中籃絕殺尼克，但長途跋涉的漫長旅程，似乎也讓尼克主將小哈達威對於聯盟賽程安排頗有微詞。

尼克22日以18分之差在主場慘敗給雷霆，此戰小哈達威雖有全隊最高的23分、2籃板、3助攻表現，但賽後他卻直言聯盟的賽程安排有很大問題。

「對於賽程安排，聯盟還是得做些什麼才行。尤其是下個賽季如果還有球隊要去倫敦比賽的話，那真的很慘。一路上的時間就要接近兩周，去倫敦待了幾天，然後回來只休息了3天。我們到現在還在調整時差，我從周末回來到現在睡眠狀況都不好。」

尼克近期苦吞6連敗，近10戰更僅有1勝9敗的低迷表現，不過倫敦賽的長途奔波似乎也不能當作藉口，因為尼克的倫敦賽對手巫師，今日就以101比87擊敗活塞，絲毫沒有受到長途飛行所影響。

小哈達威本季平均可繳出生涯最佳的19.6分，外帶3.3籃板、2.7助攻，每場還能貢獻多達2.6記三分球，是尼克本季最主要的攻擊重心。

▲老鷹林書豪、尼克小哈達威 。（圖／CFP）

▲小哈達威批NBA賽程安排有問題。（圖／CFP）

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關鍵字： 小哈達威尼克NBA籃球倫敦賽
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