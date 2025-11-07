運動雲

「咖哩大神」病了！　勇士柯瑞症狀變嚴重連兩戰休兵

▲勇士一哥柯瑞將連續兩戰因病缺陣。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士人氣球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）昨日在對上沙加緬度國王之戰，因生病高掛免戰牌，根據美國媒體報導，勇士將在8日客場交手丹佛金塊，該役也將是本季球隊首場「NBA盃」賽事，但柯瑞由於整體症狀未見好轉，確定將連續第2戰休兵調整。

勇士一哥柯瑞在先前客場征戰就出現身體不適狀況，日前主場對上鳳凰城太陽之戰，柯瑞也忍著身體不適出賽，賽後採訪甚至出現咳嗽狀況，當時他就表示自己因為生病導致體力透支，但該役他仍奮勇拿下28分。

昨日對上沙加緬度國王之戰，柯瑞早早宣布將高掛免戰牌養病，但根據勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說法，柯瑞在經過休養後，仍傳來簡訊表示自己的症狀仍十分嚴重，因此球隊也決定讓他明天對上金塊之戰，再度休兵1場。

不過好消息是，雖然球隊一哥柯瑞因病持續高掛免戰牌，但勇士前役同樣休兵的兩大主力巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green），則都有機會在明日客場交手金塊時回歸。

現年37歲的柯瑞本季至今場均能繳出26.8分、3.6籃板、4.3助攻，整體三分球命中率則為38.9%。

關鍵字： NBA柯瑞勇士Stephen Curry

