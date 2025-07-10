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膝蓋狀況拉警報！　特攻神射手謝亞軒重返中華隊盼找回好表現

▲瓊斯盃中華藍隊謝亞軒。（圖／記者林敬旻攝）

▲特攻神射手謝亞軒此次瓊斯盃重返中華藍隊效力。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

隸屬TPBL職籃新北中信特攻的主力射手謝亞軒，本次相隔大約一年半後，再次重返國家隊，在本屆瓊斯盃效力中華藍隊。休賽季進行左膝PRP治療的他，經過中華隊連續高強度集訓，近期膝蓋狀況稍稍不適，不過他強調，「雖然有影響，但是自己提早準備，會先把身體調整好，力求打出好表現。」

上次進入中華隊已經是2024年的亞洲盃男籃資格賽，相隔將近一年半時間，此次謝亞軒再度獲得國家隊青睞，加入以一軍主力班底為主的瓊斯盃中華藍隊，也扛起陣中主要外線攻擊手角色。

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由於本賽季母隊特攻無緣季後賽，因此謝亞軒在賽季結束後也針對左膝舊傷進行了PRP治療（自體血小板血漿注射療法），因此徹底休養了一個月之久。

不過在投入中華藍隊後，由於高強度集訓，讓謝亞軒左膝出現不適狀況，因此近期都暫時休養也進行調整，謝亞軒透露，「膝蓋狀況稍稍有影響到我，不過我也學會了提早準備面對狀況，希望把身體先調整到最好狀態。」

此次重返中華隊，謝亞軒說，「其實是很熟悉的感覺，雖然我沒有實際給圖齊教練帶過，但他的戰術體系我都還算適應，也很期待首次和賀丹、賀博兄弟倆合作，希望能在瓊斯盃繳出好的表現。」

關鍵字： 瓊斯盃中華隊謝亞軒台籃

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