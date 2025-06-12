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樂天主場下半季門票18日開賣　大巨蛋10戰熱血登場

▲2025年樂天桃猿主場下半季門票開賣。（圖／樂天桃猿提供）
▲2025年樂天桃猿主場下半季門票開賣。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿2025年主場例行賽下半季門票即將開賣，ibon售票系統獨家販售，將於6月18日起開放會員優先購票，6月21日下午1點起全面開賣，此次預售將涵蓋桃園主場20場賽事。

下半季樂天桃猿的臺北大巨蛋主場賽事增加至10場，販售時程及相關活動內容將另行公布，球迷朋友們敬請鎖定，搶先入手這場「NONSTOP」的熱血盛宴！

為提供球迷更完善的購票機會，2025金猿卡、樂猿卡及年間席會員將於6月12日中午12點起收到下半季優先購票序號簡訊，若未收到，請於6月16日下午2點前提供姓名與電話至票務信箱 tickets-RS_monkeys@rakuten.com確認，以免影響購票權益。

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臺北大巨蛋場次的優先購票序號亦將沿用相同序號，會員請務必妥善保存，以便順利購票。

此外，持有樂天桃猿聯名卡的球迷可於指定的優先購票階段，透過ibon網路售票系統使用聯名卡進行購票與結帳，確保球迷能夠搶先選購心儀座位。

為維護購票秩序，會員、年間席及樂天桃猿聯名卡友於優先購票階段每人每場限購4張，全面開賣後則每筆訂單最多可購買8張。

欲購買電子票的球迷請使用ibon網路售票系統，7-ELEVEN超商機台不支援電子取票。此外，尊猿席、團猿席、快樂炒、大樂放鬆區、桃捷挺猿聯票及多場次套票將於全面開賣階段提供販售，球迷朋友們可依需求選購合適的座位。

另外，9月27日（六）賽事因煙火施放場地租借，當日將無勝利煙火施放，敬請球迷見諒並提前安排入場觀賽計畫，更多詳細票務資訊請至ibon售票系統官方頁面（https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/38847）、樂天桃猿購票APP或至全台7-ELEVEN超商ibon機台購票，樂天桃猿球團保有修改與變更活動內容之權利，敬請球迷朋友密切關注官方公告，以掌握最新賽事與活動訊息！

桃園場次購票時程：

6月18日（三）10:00-17:00 | 2025金猿卡優先購票
6月18日（三）19:00-23:00 | 2025年間席優先購票
6月19日（四）12:00 - 6月20日（五）14:00 | 2025樂猿卡優先購票
6月20日（五）17:00-21:00 | 樂天桃猿聯名卡優先購票（僅限網站）
6月21日（六）13:00 | 全面開放預售

▲2025年樂天桃猿主場下半季門票開賣。（圖／樂天桃猿提供）
▲2025年樂天桃猿主場下半季門票開賣。（圖／樂天桃猿提供）  

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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