大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平連續八場敲安。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上聖地牙哥教士隊，本場大谷翔平前4打席沒有表現，直到第9局揮出三壘打，近期連續8場敲安，終場道奇隊5比2打敗教士隊。

大谷翔平今日擔任先發指定打擊，排在第1棒，遭遇教士隊先發投手瓦奎茲（Randy Vásquez）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教士隊第2局先馳得點，馬多納多（Martin Maldonado）在滿壘時選到四壞球保送，幫助球隊擠回1分，

第5局道奇隊康佛托（Michael Conforto）掃出陽春全壘打，一舉扳平比數，第6局赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出3分打點全壘打，道奇隊取得4比1領先。

6局下，教士隊靠著希茲（Gavin Sheets）擊出高飛犧牲打追回1分，不過9局上，大谷翔平擊出右外野方向三壘打，後面史密斯（Will Smith）補上安打，把大谷翔平送回本壘得分，最後道奇隊3分差贏球。

本場大谷翔平5打數敲出1支三壘打，被三振2次，替球隊跑回1分，打擊率0.，290，本季第二次連續8場安打，不過近期連續9場沒有全壘打。