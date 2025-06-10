讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

記者陳立勳／桃園報導

味全龍10日13比3大勝樂天桃猿，味全新秀曾聖安生涯首轟出爐，賽後味全總教練葉君璋表示，「很有破壞力的打者。」



▲味全龍總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

味全洋投伍鐸（Bryan Woodall）先發6局用了97球，68個好球，投出3次三振，1次觸身球，失3分，1分自責分，順利收下本季第4勝。

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評價今天伍鐸表現，葉君璋認為，「伍鐸表現還是非常好，今天用球數多了一點點，其他都很好。」

今天味全敲出4發全壘打，有別於上周，葉君璋提到，「也許是選手有點壓力，太想要贏球，表現不出來，希望經過這場比賽，把心態調整一下，讓後面比賽更順利。」

本場味全曾經靠著對方守備時看不到球以及妨礙跑壘得到分數，葉君璋表示，「有一些看不見的失誤或是失誤，都會影響到戰局，今天對方是這樣子，所以機會比較少。」

新秀曾聖安今天替補出賽，敲出生涯首轟，葉君璋直言，「他今天這樣的全壘打，他就是這樣的球員，很有破壞力的打者，尤其打出去的球，打出去就知道，只是飛多遠，希望他做好基本和觀念，給自己多一點信心，希望他保持下去。」

另外，比賽中郭天信美技撞牆接殺，一度擔心受傷，所幸沒有大礙，葉君璋則說，「他一直以來都是滿有鬥志的球員，也滿能忍痛，像今天這場知道他腳扭傷，但他還是要繼續比賽，這一點滿讓人感動。」