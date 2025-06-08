台灣跑壘王盃公益博覽會　Uni Girls「4金釵」站台力挺



▲台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會。（圖／基層跑壘推廣協會提供）

記者陳立勳／綜合報導

社團法人中華民國基層跑壘推廣協會主辦《台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會》，於6月7日至8日在台南小北C棒球場舉辦，活動兩日吸引上千名民眾共襄盛舉，現場融合運動體驗、市集園遊、公益講座與比賽交流，包括Uni Girls的、Maggie、17、侯芳、包子，以及統一獅隊吉祥物萊恩與盈盈也都現身力挺。

本屆活動統一7-ELEVEn獅球團協辦，以及小北百貨、勝元帆布、TCW等企業贊助支持，協會理事長許峰賓獨創「開滑儀式」，在熱血氛圍中，由知名主持人呂捷擔任投手、統一7-ELEVEn獅教練傅于剛擔任捕手、台南市體育局長陳良乾擔任打者、由跑者健人蓋伊代表滑回本壘，並由台南Josh擔任主審宣布得分。

在少棒友誼賽中，來自台南立人國小棒球隊表現優異，最終奪下本屆台灣跑壘王盃的冠軍殊榮，展現堅強實力與團隊默契，贏得滿場喝采。

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許峰賓理事長表示，舉辦本活動的初衷是讓社會大眾理解，棒球不只有當選手，還有運科、防護、營養、教練等多元角色，期望能啟發更多孩子走上屬於自己的「棒球人」之路。

為實踐這份理念，主辦單位特別加碼贈送每支參與球隊價值3萬元的滑壘墊，鼓勵孩子們在活動後也能持續練習、穩健成長。



▲台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會。（圖／基層跑壘推廣協會提供）