「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅8日在天母球場6比4逆轉味全龍，統一外野手陳傑憲第8局敲出超前二壘打，貢獻勝利打點，陳傑憲表示，「有扛下壓力。」



▲陳傑憲敲出勝利打點。（圖／記者李毓康攝）

今日陳傑憲5打數敲出2支安打，最重要的還是第8局從味全後援投手王維中手上揮出致勝二壘打，一棒打回2分，獲選單場最有價值球員。

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談到這場比賽，陳傑憲表示，「今天比賽一開始我們被對方投手壓制，其實我們先發投手也投得很好，梅賽斯（C.C.Mercedes）很認真，很努力，想要為球隊守下來，第6局對陳子豪投出保送很可惜，他的控球真的很準，那個打席如果解決起來，我們有辦法領先到後面。」

陳傑憲提到，「從領先到落後，很感謝我的隊友不放棄，堅持到這個時候，很開心能在那個局面打下致勝分，很感謝團隊，最近事情比較多，場上表現沒那麼自然，有扛下壓力，為球隊製造勝利。」

至於第8局那個打席，陳傑憲坦言，「那個局面沒有想到這個結果，只是想說把隊友送三壘得分大門口，讓林安可去攻擊，那一球是王維中失投，偏高剛好被我掌握到，運氣成分滿高的。」

系列賽3連戰統一橫掃味全，穩固戰績龍頭地位，陳傑憲透露，「3連戰之前總教練有說，雖然很重要，但不管好與壞，成果大家承擔，心理壓力比較小，畢竟比賽有輸有贏，如果一直想要贏，壓力會比較大一點，比較綁手綁腳，總教練講這些話，就是希望我們在場上自然展現，過程中努力去打，心情會比較輕鬆一點。」