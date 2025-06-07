感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次



▲飛力獅繳出好投。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅7日3比2險勝味全龍，統一洋投飛力獅（Felix Pena）先前受到手指破皮困擾，今天總算解決困擾，並且恢復水準，投出7局無失分內容。

本場飛力獅先發7局，用了84球，52個好球，投出3次三振，2次四壞球，無失分，收下本季第4勝，獲選單場最有價值球員。

談到今天表現，飛力獅表示，「要感謝上帝，還要感謝隊友，今天積極攻擊打者，有很好的結果。」

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原本飛力獅前幾場因手指破皮影響到投球，這禮拜去做了指甲光療，問題也一併解決，飛力獅提到，「今天拇指傷口沒有問題，也沒有再流血，要感謝上帝，投起來沒有什麼不一樣，這幾天都有傳接球去適應。」

飛力獅也說，「目前看起來是有效，所以會持續去做，計畫是每兩周去做一次。」

之前因手指破皮，出現流血狀況，不時看到球褲上都是擦拭的血跡，飛力獅坦言，「先前原本擔心流血流很多，球會比較濕，會影響握球感覺，之前有這個問題存在，導致局數沒辦法拉得很長，今天可以正常投球，是一個好消息。」

另外，飛力獅也說，「之前嘗試很多方法，所以有好的方法就要去嘗試，同時也要感謝吳國豪身為美甲師的太太，幫忙做指甲光療，今天專注在策略上，味全打者很積極，所以用球數沒有很多，沒有特別想法要續投第8局。」