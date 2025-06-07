開轟繞壘動作被放大檢視　陳傑憲澄清不是比「噓」

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲昨天開轟，繞壘時動作引起熱議，今日陳傑憲受訪時特別想要澄清。

最近陳傑憲因開球議題引起討論，昨天在第5局與林安可接連轟出全壘打，跑壘時振臂慶祝，情緒有些激動，繞壘時被認為比了一個噓的動作。

談到昨天動作，陳傑憲說明，「因為最近的風波，所以被放大檢視，其實是跟三壘跑壘教練周廣勝的默契，1分全壘打比1，2分全壘打比2，3分全壘打比3，滿貫全壘打則是敬禮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳傑憲提到，「昨天打開手機看到很多人討論，覺得怎麼會被誤會，單純只是我跟教練的手勢，沒有其他意思。」

同時陳傑憲強調，「我是人，這幾天心情會有影響，是很正常的事情，昨天打出去的時候，沒有想太多。」

陳傑憲換個角度想，「大家都很關心中職，這也是好事，今年大家對於棒球討論度越來越高，代表是好事，不管是討論好的，或是討論不好的，有討論就是關注，希望往好的方面去走，每場球賽一定會有好壞，希望這個環境越來越熱絡。」

不過陳傑憲也說，「心情方面加減受到影響，像我喜歡在場上很開心，為什麼會因為外界聲音，讓我變得不自然，也不是我想要的，身為球員就是專注在場上，很努力正面去思考這件事情，很感謝隊友，想辦法在這個時候，讓氣氛保持在好的狀態，昨天林安可打全壘打，我也很開心。」



▲陳傑憲開轟。（圖／記者李毓康攝）