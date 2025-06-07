大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量



▲大谷翔平延後第三次實戰投打練習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，再現二刀流，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前透露，大谷翔平將在台灣時間6月10日於聖地牙哥進行手術後第3次實戰投打練習（Live BP）。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎，但去年在世界大賽期間也因左肩輕微脫臼接受手術，導致復健過程更加謹慎。

大谷翔平5月26日首次投實戰投打練習，面對5位打者，總共投出22球，僅被敲出1支安打，並送出2次三振，最快球速達97英里。

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6月1日大谷翔平在道奇隊主場進行第2次實戰投打練習，總計面對7名小聯盟打者，投了29球，14個好球，15個壞球，被擊出2支安打，最快球速達到97英里。

原本大谷翔平預計本週內進行本季第三次實戰投打練習，羅伯茲受訪時提到，考量目前在聖路易舉行的比賽多為日場，加上氣候不穩定，因此決定順延練投行程，確定延後至下一個客場地點聖地牙哥，預計台灣時間10日進行。

不過今天大谷翔平在賽前，依舊進行輕量的傳接球訓練，維持整體狀態。