想帶韓援學妹逛夜市　李多慧要組「會說中文三本柱」



▲權喜原、李多慧、金娜妍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍啦啦隊「韓國三本柱」今天賽前合體，身為前輩的李多慧全程用中文發言，她認為每隊啦啦隊都不一樣，她期許成為會說中文的三本柱，相信金娜妍與權喜原一定可以，可以期待一下。



▲權喜原、李多慧、金娜妍。（圖／記者李毓康攝）

身為小龍女前輩，李多慧率先發言，表示自己很開心，「他們是我在台灣的第一個韓國同學，滿開心，今天是跟他們是第二次見面，有點很陌生，我相信未來我們是很好的朋友，未來會教他們中文。」

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▲權喜原、李多慧、金娜妍。（圖／記者李毓康攝）

有「初戀系女神」之稱的金娜妍先用中文說：「我真的緊張」，後來透過翻譯指出，就像是她的出道舞台一樣，會把最好的表現展現出來，希望大家期待。」

金娜妍表示，「李多慧在韓國很有名，很像在看藝人，有一點緊張，很榮幸可以跟李多慧一起。」



▲權喜原、李多慧、金娜妍。（圖／記者李毓康攝）

至於「怪物新人」權喜原提到，「能夠來到這麼壯麗的舞台很開心，能加入味全龍也是很開心，雖然自己是忙內，但在舞台上會很有活力地展現給大家。」

另外，李多慧想帶兩位新同學去逛夜市，同時她也嘗試過最近流行的「香菜餅乾」，她認為還不錯的感覺，但是榴槤餅乾，有點很難的感覺。

金娜妍談到這段時間在台灣，「目前台灣一切都滿新鮮的，有去看比賽，有體驗原住民活動，也有去騎越野車，吃了很多美食，體重增加很多。」

至於權喜原則說，「摩托車感覺比車子還要多，雖然沒有駕照，以前有機會考到，想要自己騎騎看，還有便利商店的便當款式非常多，常常會去買。」



▲權喜原、李多慧、金娜妍。（圖／記者李毓康攝）