張泰山前進大聯盟雙城「台灣日」　開球傳遞台灣棒球熱情



▲張泰山擔任明尼蘇達雙城隊「台灣日」開球嘉賓。（圖／取自張泰山粉絲團）

記者陳立勳／綜合報導

被譽為「森林王子」、中華職棒準名人堂的傳奇球星張泰山，即將於9月19日（美國時間）受邀前往美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城隊主場 Target Field，擔任「台灣日 Taiwanese Heritage Night」的開球嘉賓，接球捕手為吉祥物T.C.熊，這不僅是他個人生涯的一大榮耀時刻，更象徵著台灣棒球文化邁向國際的一次深度交流。

傳奇球星化身公益大使

張泰山職棒生涯橫跨20餘年，締造多項中華職棒史詩紀錄，包括生涯2,134支安打與1,338分打點，至今仍高懸聯盟第一。儘管289支全壘打的紀錄在2022年被林智勝突破，但泰山所築起的中華職棒記錄高牆，依然是每一代球員追逐的目標與象徵。

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來自台東泰源的張泰山，出身清寒，為了溫飽而走進棒球場，從此與棒球結下不解之緣。而且不管是身為明星球員到卸下球員身分的他，長期投身基層，深入校園與偏鄉，為推廣棒球教育與公益活動而奔走。泰山去年剛卸任味全龍隊打擊教練，現任頂新和德文教基金會棒球總監，繼續以實際行動扎根基層。

這次受邀登上MLB舞台，泰山也以「台灣棒球公益大使」身分自許，期待透過這次跨國交流，將台灣棒球的精神、熱情與實力分享給全球球迷。

勾起海外鄉愁感動更多美國球迷

「能受邀到雙城隊開球，我感到非常榮幸。這不只是個人的光榮，更是對台灣棒球的肯定。」張泰山感性表示。對於孕育出張泰山的這塊土地，他期望透過這場特別的開球活動，讓美國球迷看見台灣，也看見台灣棒球的實力與溫度，喚起海外華僑心中對故鄉與棒球的情感記憶。

今年，雙城隊首度舉辦「台灣日 Taiwanese Heritage Night」，活動結合比賽、文化展演與在地華人社群互動，並隆重邀請張泰山擔任開球嘉賓，象徵台灣棒球精神首次站上MLB賽場的歷史性一刻。

一球之力傳遞信念與文化

張泰山說：「這次開球，我投出的不只是棒球，而是來自台灣這片土地的信念與榮耀。」身為阿美族出身的原住民運動員，他也希望透過這次交流，讓世界看見台灣多元文化與族群共榮的力量，並講述一位從部落走向棒球殿堂的生命故事，告訴世界張泰山不僅是球員，更是台灣棒球文化的傳遞與見證者。