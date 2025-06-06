富邦被判妨礙守備　葉總坦言少見：原本有問號

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將3日在花蓮球場交手味全龍，5局上富邦跑者高捷被判定為妨礙守備，引發富邦首席教練陳連宏因抗議被驅逐出場，回顧那天這一球，味全總教練葉君璋坦言，這種狀況確實少見。

6月3日富邦與味全之戰，5局上富邦攻佔一、二壘，林澤彬擊出投手面前強襲球，球反彈至三壘方向，龍隊三壘手劉基鴻欲接球時，因與二壘跑者高捷發生接觸，裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑者高捷出局，富邦攻佔一、二壘，富邦首席教練陳連宏因抗議被驅逐出場。

對於判決依據，聯盟賽務部表示，該案例發生後場上裁判召開會議討論，確認現場狀況後即進入技術委員室進行規則審視，根據規則6.01（a）（10）「未能避開正在處理擊出球之野手⋯」與規則補述3.08（A）「無論故意或非故意⋯」皆視為妨礙守備，故宣判妨礙守備出局。

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★ 附註引用規則如下：

一、規則6.01（a）（10）

未能避開正在處理擊出球之野手或故意妨礙傳球，應宣判跑壘員因妨礙守備出局。

二、規則補述3.08（A）

野手正欲處理擊出球時，其移動、接球、傳球皆視為守備優先之範圍，跑壘員無論故意或非故意碰觸野手身體，皆視為妨礙守備。當發生妨礙守備時，比賽為停止球，宣告跑壘員妨礙守備出局，壘上跑壘員回到投手投球時原佔有壘，擊跑員上一壘。

談到當天判決，葉君璋表示，「一定有一個人妨礙，不是妨礙守備，就是妨礙跑壘，因為是先打到投手，中間多了一個轉折，上前詢問一下裁判，原本心中有點問號，這種狀況比較少遇到，後來聽裁判說明才瞭解。」



▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）