統一獅傑尼獅主題日　鳳小岳與壓克力柿子開唱嗨翻台南



▲統一獅隊邀請鳳小岳與壓克力柿子開唱。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅即將在6月14、6月15日舉辦「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，今年以男團風格為主，將8位選手打造為偶像成員並組團「MR. LIONS」與大家見面。

搭配活動主題，繼第一天邀請到當紅男團FEniX之外，第二天賽前則為大家邀請到在今年剛剛成立的樂團，由鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」來到台南球場開唱，獻出在球場演出處女秀！

一直以演員身分為大家所知的鳳小岳，其實在音樂領域持續耕耘多年，除了在2023發行首張專輯「柒」便入圍金曲新人獎之外，更在今年與這幾年的戰友們，包含貝斯手雞屁、吉他手阿達、鼓手李軒組成全新樂團，以「鳳小岳&壓克力柿子」身份與樂迷們見面。

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雖然成團時間短暫，但已經是許多指標性音樂祭的參戰表演名單，也在5月31日於台中舉辦成團後的首場專場演出，獲得熱烈迴響，接下來也將以樂團身分參與台灣首檔樂團養成節目，表演邀約不斷可以說是備受期待的樂壇新星。

這次受到統一獅邀請，第一次踏上棒球場的草地進行表演及開球，團員們都感到非常興奮，在4月底野人季活動時也曾與八十八顆芭樂籽的阿強一起演出，鳳小岳開玩笑地說，搞不好有機會去請教阿強有關開球的建議；當然對團員們來說，也希望能夠透過這次的機會，讓更多不同領域的粉絲聽到他們的音樂作品，認識「鳳小岳&壓克力柿子」！