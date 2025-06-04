岳政華「開路」重視上壘率　不滿意盜壘細節沒做好



▲岳政華。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟外野手岳政華5月初歸隊，帶動球隊戰績，先前日籍總教練平野惠一點名岳政華是關鍵，岳政華認為，「盡量把選球做好。」

去年岳政華出賽118場，5支全壘打，31分打點，上壘率0.322，長打率0.329，打擊率0.242，是球隊主力外野手。

不過今年岳政華開季因為左肩傷勢，直到5月7日才重返一軍，今年在二軍出賽16場，轟出4支全壘打，17分打點，上壘率0.463 ，長打率0.667，打擊率0.368。

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5月9日起岳政華開始在一軍出賽，目前打了15場，擊出18支安打，有7分打點，上壘率0.368，長打率0.475，打擊率0.295。

談到目前整體表現，岳政華認為，「算是還可以，盡量把第1棒角色做得更好，應該是有把之前二軍好的感覺延續，但一軍投手強度比較不一樣。」

擔綱球隊開路先鋒，岳政華期待，「盡量把選球做好，平野惠一總教練在球隊也有好幾年，我也滿常打第1棒，他也給我很多觀念。」

岳政華坦言，「比較在意的是上壘率，對於第1棒是滿重要的，就算沒有安打，保送也可以上壘。」

本季岳政華有3次盜壘成功，但也有4次盜壘失敗，岳政華檢討，「今年盜壘還要加強，有些細節沒有做好，但盜壘方面還是以教練戰術為主。」